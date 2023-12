Staněk do Slavie? Řeší se kompenzace i nedůvěra. Gólman mění agenta

Plzeňská Viktoria se chystá na závěrečný duel Konferenční ligy proti Astaně, nicméně hlavní téma jde mimo evropské klání. V zimě může dojít na velkou přestupovou bombu! Západočeská brankářská jednička Jindřich Staněk (27) by mohl zamířit k pražskému konkurentovi do Slavie. Rozběhnutá jednání potvrzují i zdroje iSport.cz. Za jakých podmínek může k třaskavému transferu dojít? Oproti původní verzi, že o obchod má zájem zejména Slavia, je to trochu jinak…

Jindřich Staněk se netají ambicemi zkusit si zahraniční angažmá, ale i vinou opakovaných zdravotních problémů adekvátní nabídka z ciziny na reprezentačního gólmana dosud nepřišla. Laso naopak dorazilo z velmi nečekané adresy – na jednoho z nejlepších brankářů ligy si dělá zálusk Slavia! Informaci přinesl jako první server infotbal, deník Sport přináší podrobnější detaily.

Není to úplně tak, že o transfer stojí hlavně Slavia. Podle některých zdrojů dokonce Adolf Šádek přišel za Jaroslavem Tvrdíkem jako první, že je ochotný svou jedničku zobchodovat. Probíhají jednání, nabídka Slavie atakuje dva miliony eur (necelých 49 milionů korun). Oba kluby nestojí o výměnu gólmanských jedniček, aktuálně se řeší jiná zajímavá hráčská kompenzace.

Celek z Edenu disponuje velmi širokou paletou hráčů včetně těch, co má po hostováních. Plzeň necílí na jednoho ze slávistických útočníků, cestou mimo je i možný přesun křídelníka Ewertona, který hostuje v Baníku. Slavia je naopak ochotná pustit někoho z mladých hráčů, které má rozeseté na hostováních. Padají jména Lukáše Červa (22, Liberec), kolem kterého kroužila Sparta, Matěje Valenty (23, Slovácko) nebo gólmana Antonína Kinského (20, Pardubice).

Z hlediska Plzně jde o velmi zajímavé hráče zapadající do procesu omlazování kádru, který spustili noví majitelé s trenérem Koubkem na lavičce. Na takovém trejdu by nakonec západočeský klub mohl vydělat. „Vůbec to nebudeme komentovat,“ sdělil na tiskové konferenci před čtvrtečním utkáním Konferenční ligy s Astanou tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Zajímavou variantou by byl klubový odchovanec Lukáš Provod (27). Levonohý křídelník nebo podhrotový hráč ale myslí spíš na zahraniční nabídku, navíc za něj Slavia požaduje až sedm milionů eur (přes 170 milionů korun). Plzeň na trhu aktuálně hledá zejména levonohého stopera či křídelníka, šestku k Lukáši Kalvachovi a ideálně i útočníka, který by nahradil Rafia Durosinmiho, pokud u něj dopadne přestup do Frankfurtu.

Ale zpět ke Staňkovi. Plzeň svému klíčovému hráči, pokud se dohodne se Slavií na adekvátní náhradě, v odchodu ke konkurenci bránit nebude. V brankářské otázce si dokáže sama poradit, k čemuž se ještě dostaneme.

Do dění okolo plzeňské jedničky zapadá i fakt, že Staněk v nedávné době doručil výpověď své zastupující agentuře Sport Invest. Její vztahy se Slavií nejsou dobré a jednou z podmínek možného přestupu mohlo být i to, že hráč v případě přesunu do Prahy přejde k jiným manažerům. Staněk nebyl spokojený ani s tím, že mu agentura dosud nenašla adekvátní nabídku z ciziny. Pravděpodobně se upíše agentuře ESAM, které šéfuje Jiří Müller. Ten má naopak ke Slavii blízko, zastupuje mimo jiných také trenéra Trpišovského.

Plzeň může případnou Staňkovu ztrátu vyřešit z vlastních zdrojů – v zimě lze stáhnout Martina Jedličku z hostování v Bohemians. Favoritem na pozici jedničky je ale Viktor Baier (18), který na podzim v dresu Viktorie famózně vlétl do dospělého fotbalu a zajímá se o něj i slavný Bayern, kde byl dvoumetrový brankář v létě na stáži.

Z pohledu Slavie zapadá Staněk do konceptu chystané změny majitele, kterým by se měl stát miliardář Pavel Tykač. Pražané chtějí na jaře zabojovat o titul a Staněk by jim v tom mohl pomoct. Aleš Mandous by mu pravděpodobně kryl záda v roli dvojky, Ondřej Kolář by spadl na pozici tři s tím, že by se víc zapojoval i do klubového dění mimo hřiště.

Do stvrzení možného obchodu ale ještě zbývá hodně kroků. Staňka by vzhledem k jeho zdravotní historii čekala v Edenu podrobná, rozsáhlá prohlídka. Jindřich Trpišovský už o plzeňského gólmana stál v minulosti, široký realizační tým Slavie ale není o Staňkovi údajně stoprocentně přesvědčený. A to zejména proto, že gólman v nedávné době prodělal tři otřesy mozku, za sebou má i jiné nepříjemné úrazy. Navíc má rezervy ve hře nohou, což ho mělo limitovat i směrem k možným nabídkám z ciziny. I přes to ale platí, že jde o jednoho z nejlepších brankářů ligy. Reprezentanta s vítěznou typologií, který Plzni vychytal spousty těžkých zápasů, výrazně pomohl k poslednímu titulu pod Michalem Bílkem a k účasti v Lize mistrů.