Kováč do Liberce? Už se měl potkat s potenciálním novým majitelem

Má s námi uzavřenou platnou dlouhodobou smlouvu, reagují oficiálně Pardubice na to, že se trenér Radoslav Kováč po posledním zápase rozhodl rezignovat. To sice ano, jenže... Podle informací iSport.cz by se čtyřiačtyřicetiletý kouč mohl objevit na lavičce Liberce, který paradoxně v sobotu porazil 2:0. Na severu Čech se už Kováč v úterý sešel s potenciálním novým majitelem Slovanu Ondřejem Kaniou.