Kdo přijde za Kuliče? Medynský: Realizák v Boleslavi držel při sobě

Po odvolání Marka Kuliče a jeho asistentů se spekulovalo o jeho nástupci na pozici hlavního kouče Mladé Boleslavi. Středočeský klub by měl dle informací iSport.cz a deníku Sport převzít David Holoubek, jenž byl v úterý přítomen na stadionu. Ke konci dosavadního realizačního týmu se vyjádřil asistent trenéra Pavel Medynský.

Pro Mladou Boleslav šlo o turbulentní podzim. Tým hlavně v první polovině podzimní části FORTUNA:LIGY šlapal a vyhříval se ve vrchních patrech tabulky mnohdy za oběma pražskými „S“. Postupně se však Středočechům přestalo dařit, což odnesli v prvé řadě trenéři, i když ještě těsně před Vánoci to vypadalo, že by Kuličova parta na střídačce Lokotrans Arény mohla setrvat.

„Pro realizační tým se jednalo o překvapení, protože po nás nebyla požadována ani žádná analýza. Samozřejmě jsme věděli, že závěr podzimu nebyl zdaleka ideální. Prohráli jsme na konci nějaké čtyři zápasy, ale z toho to byly dva duely s Plzní a Slavií. Po patnácti kolech jsme byli třetí a tlačili jsme před sebou zápas k dobru s Plzní. Myslím si, že je to dobrý počin. Boleslav má třetí nejvyšší počet vstřelených gólů. Jasně, dost jsme inkasovali, ale to jde někdy ruku v ruce s tím, že chcete útočit. Výsledkem pro nás je konečná, přijdou noví trenéři a hotovo,“ reagoval na konec v Mladé Boleslavi Medynský.

Údajně klubové vedení chtělo Kuličovi odvolat jednoho z asistentů, což mělo