Havlík zůstává ve Slovácku! Asi podepíše, Plzeň nabídku nedala

Dobrá zpráva pro fanoušky Slovácka. Podle informací iSport.cz je vysoce pravděpodobné, že Marek Havlík (28) v zimě nikam neodejde. Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY v pátek odletí s týmem na první soustředění do Turecka. A vůbec není nereálné, že se klubu, v němž tráví celou seniorskou kariéru, upíše na delší dobu. „Nic neřešíme. Myslím, že zůstane,“ prohlásil pro iSport.cz Veliče Šumulikoski, sportovní manažer čtvrtého celku nejvyšší fotbalové soutěže.

Kolem desetigólového Marka Havlíka bylo na konci podzimu haló. Hlavně když nasázel čtyři góly do sítě Bohemians. Na špici svého seznamu posil ho měla Plzeň, o kreativního levonohého záložníka projevovala zájem delší dobu. V merku ho měl také slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jenže na žádná konkrétní jednání dosud nedošlo a po příchodu dvou střeďáků ze Slavie Lukáše Červa a Matěje Valenty do Plzně téměř jistě ani nedojde. Tahle cesta se zdá být zavřená.

Havlík má na stole nabídku nového kontraktu od Slovácka a vypadá to, že ji neodmítne. Pokud odejde za lepším, tak nejdřív v létě. A podle všeho do zahraničí. „Doufám, že prodlouží,“ přeje si Šumulikoski. Jelikož si Valentu stáhla Slavia, aby ho pak prodala do Plzně, ztráta druhého klíčového středopolaře je pro klub z Uherského Hradiště nepřijatelná. Proto ten důraz na Havlíkovo setrvání. „Dva záložníky nechceme ztratit,“ ujistil manažer.

Přímou náhradu za Valentu, který podával na podzim velmi dobré výkony, nyní Slovácko intenzivně nehledá. Po řešení zvenčí sáhne jen v případě, že se na trhu objeví někdo kvalitní a cenově dostupný. Do základu by se mohl propracovat talentovaný odchovanec Michal Kohút, který několik měsíců promarodil, ale už je fit.

Trenér Martin Svědík si přeje příchod pravého obránce, alternativu za třicátníka Petra Reinberka. Ovšem žádný příchod na spadnutí není. Do Turecka odletí z Vídně jediný nový hráč, rakouský útočník Marko Kvasina. „Ale stát se může cokoliv. Klidně přes noc,“ pokrčil rameny Šumulikoski.

Slovácko čekají na prvním ze dvou zimních kempů v Turecku dva přípravné zápasy. S rumunskou Craiovou a rakouským Rapidem Vídeň. „Nechceme trénovat jenom na umělce a strávit na ní měsíc. Pro starší kluky to není optimální. Dvě soustředění v zahraničí se nám osvědčila,“ uvedl Svědík před odletem na pobřeží Středozemního moře, kde bude se svým týmem do 20. ledna.