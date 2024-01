Výhra Sparty i bez 11 tahounů. Ale byli jsme pod tlakem, uznal asistent

Ševčík se hlásí: Jsem tady

Jeho levačka je vskutku unikátní. Na Spartě to vědí. Znovu to ukázal i proti Bodö/Glimt - a to především při zahrávání standardních situací. Už jen to, že se k nim dostal (na úkor Adama Karabce), dokazuje posun v hierarchii. Michal Ševčík se v zimní přípravě hlásí o mnohem větší jarní roli. V duelu s norským velikánem zapsal například jedny ukázkové jesle, dostal se do jedné šance. Opět byl vidět, i když bylo znát, že fyzicky, rychlostně i kvalitativně ultrasilný sok je pro něj drsný test. Nejen však pro něj… Každopádně se Ševčík hlásí o pozornost. S jeho renomé generačního talentu už je na čase.