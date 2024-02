Šašinka sestřelil osmifinalistu EL. Kotal: Skvělá generálka. Co jednička?

PŘÍMO Z TURECKA | Všude kolem golfová hřiště, za nimi Středozemní moře. Sluníčko, teploučko, bezvětří a velká výhra Hradce Králové. Kotalův výběr si v luxusním resortu Cullinan, kam jezdí pouze movitá klientela, podal slavný Šachtar Doněck (2:0). Oba góly zajistil útočník Ondřej Šašinka, rozdělil si je do obou poločasů. „Skvělá generálka. Proti mužstvu evropského významu jsme podali zodpovědný výkon. Je to pro nás cenné vítězství, ale musíme ho zopakovat v lize,“ shrnul trenér Václav Kotal.

Osmifinalistu Evropské ligy, ladící v Turecku formu na dvojzápas s Olympique Marseille, zaskočil dvanáctý tým FORTUNA:LIGY. Generálka na jaro se „votrokům“ fakt povedla. Dobře bránili a vyráželi do kontrů. Soupeř, který nastoupil v silné sestavě, nepřekonal novou očekávanou jedničku Adama Zadražila, ani novice Milana Knoblocha, jenž ho střídal po půli. „Kluci dobře bránili, moc jsem si nezachytal. Šachtar byl na balonu, ukázal svou kombinační kvalitu. Je to zvučné jméno. Ale spíš jsem si zahrál nohama, řešil rozehrávku,“ líčil Zadražil, loňská posila z Táborska.

Zblízka to sledoval kouč Bohemians Jaroslav Veselý. Logicky, chtěl vidět v akci prvního ligového protivníka. Ke konci odjel, neboť „klokany“ čekal nedaleko duel s CSKA Sofia.

Za hrdinu byl Šašinka, který vždy skóroval levačkou po zemi. Nejdřív po náběhu do vápna, poté z jeho hranice. „Kritizovali jsme hráče, že málo zakončovali. Jsme rádi, že to teď vzal Šáša na sebe. Víme, že má velmi dobré zakončení. Jenom to potvrdil. Ale potřebovali bychom k němu ještě další,“ sdělil Kotal, jenž až v závěru nasadil nováčka Daniela Kaštánka ze sparťanského béčka. Jeho cesta do základu bude nejspíš delší. „Je mladý, nový. Už to, že je tady, je pro něj obrovská zkušenost. Nějaké předpoklady má, proto jsme si ho vybrali. Věřím, že je jen otázka času, kdy je dokáže uplatnit v utkání,“ řekl Kotal.

Mezi elitní jedenáctkou by chtěl být každý. Je na trenérech, aby hráče udrželi v adekvátním nastavení. „Máme velkou konkurenci,“ mínil kouč. „Musíme přesvědčit hráče, aby si uvědomili, že nehraje jen jedenáctka, který je na hřišti a všichni mají svůj význam,“ dodal. S pozicí náhradníka se prozatím musí smířit uzdravený Ladislav Krejčí. Na levé straně totiž na podzim řádil produktivní Daniel Horák. „Je náš nejlepší střelec,“ připomněl trenér Východočechů. „Hledáme hráče, kteří jsou schopní zakončit. To je pro nás strašně důležité.“

V bráně je údajně jasno. Jaro má začít jako jednička třiadvacetiletý Zadražil, který nahradí vyřazeného rebela Pavola Bajzu. Tlačit na něj budou Knobloch a Patrikem Vízkem. „Věřím Tomáši Poštulkovi (trenér gólmanů), že vybere toho, který nebude dostávat góly,“ pousmál se Kotal. „Věřím, že máme dobrou trojici. Obranná fáze je ale otázkou celého mužstva. Mě spíš zajímá, jak dokážou brankáři okamžitě zahájit hru a využít toho, že soupeř není nastavený na bránění,“ vysvětlil svůj náhled na věc.