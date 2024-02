Havlík (zatím) zůstává. Je nečitelný, řekl Svědík. Holzer má po sezoně

I s Markem Havlíkem (28) vstoupí do jara Slovácko. Nejlepší ligový střelec se pořád nerozhodl, kam a jestli vůbec přestoupí, takže to vypadá, že zůstane do konce sezony v mateřském klubu. „Při jeho povaze nepředpokládám, že by teď někam šel,“ uvedl trenér Martin Svědík, jenž má oporu v sestavě na sobotní duel s Pardubicemi. „Buď odejde v létě, nebo vůbec,“ dodal.

Platí, že má Marek Havlík na stole od Slovácka nabídku pětiletého kontraktu. „Za mě jsme udělali maximum, aby zůstal pořád náš. Nabídli jsme mu smlouvu v rámci našich možností.“ sdělil výkonný ředitel Petr Pojezný. „Je to o něm.“

Klíčovou postavu čtvrtého týmu tabulky nikdo nikam netlačí. Desetigólový Havlík má klid na práci. Konkrétní nabídky odjinud se na klub nedostaly a hráč se vedení nesvěřuje se svými pocity a dojmy.

Vypadá to, že na něj nejistota nedoléhá. Na úrovni absolvoval celou přípravu, dal v ní dvě branky. Nejvíc z týmu, byť jedna byla z penalty. „Vůbec ho ta situace nerozhodila, ke všemu přistupuje výborně a dává góly i na tréninku,“ informoval kouč, jenž má k Havlíkovi velmi blízko.

Jaká je situace s majiteli v dalších klubech? Podívejte se ZDE >>>

Komunikuje s ním často. „Člověk s ním musí hodně mluvit v detailu, Marek je nečitelný,“ podotkl Svědík. Spoluhráči ani moc nevyzvídají, jaké má levonohý záložník vlastně úmysly. Nepozorují, že by se měnil před očima a hloubal nad svou budoucností.

„Pracuje normálně, není na něm nic znát. Sám si to musí rozhodnout,“ zmínil kapitán Michal Kadlec. On sám vnímá to, co ostatní. „Je to pro něj asi poslední šance dostat se ven,“ upozornil na Havlíkův věk. V létě mu bude devětadvacet.

S deseti trefami vede rodák z Lubné u Kroměříže střeleckou tabulku FORTUNA:LIGY. To však neznamená, že se mu budou ostatní na hřišti podřizovat. I když by mu trofej přáli, základní principy fungování mužstva se nemění. Tažení za kanonýrským primátem neznamená ani změnu hierarchie při střelbě pokutových kopů.

„Jedničkou je dál Dáňa,“ uvedl Svědík. I když je Vlastimil Daníček s Havlíkem dobrý kamarád a jistě by ho rád na jaře k exekuci pustil, trenér jednoznačně razí týmovou cestu. „Na tomto jsme to měli vždycky postavené a bude to tak i dál,“ řekl rázně.

Podle informací isport.cz je vyloučeno, aby Havlík odehrál nadcházející půlsezonu v jiném českém klubu. Ačkoliv o něj má dlouhodobě zájem Viktoria Plzeň, žádná konkrétní nabídka od Adolfa Šádka do Uherského Hradiště za celou dobu nedorazila.

Poslední měsíce smlouvy běží také veteránovi Kadlecovi. Předem avizoval, že tento ročník bude jeho poslední. Ovšem nemusí být. „V průběhu jara se vyjádřím. Hlavně chci být zdravý a odehrát co nejvíc utkání,“ prohlásil stoper, jenž letos oslaví čtyřicátiny. Oficiální konec bohaté kariéry zatím neoznámil. Základní pilíře tak má Svědík nadále k dispozici. I proto bude s týmem opět atakovat pohárové příčky. „Zase budeme ždímat z kádru maximum,“ přislíbil kouč. Celé jaro však nejspíš vynechá zraněný krajní halv Daniel Holzer a stoper Tomáš Břečka se začne rozehrávat po dlouhé pauze v béčku.