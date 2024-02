Podzim proseděl, teď Penner trefil Liberci krásně výhru. Slavil po italsku

Byl to se Sigmou těžký zápas?

„První zápasy po přípravě bývají zrádné, nechtěli jsme nic podcenit. Začít naplno od defenzivy s tím, že ofenziva přijde potom. Máme v ní velkou kvalitu a druhý poločas jsme ji ukázali.“

V základní sestavě jste byl poprvé. Jak vám pomohla zimní příprava?

„Příprava mi vyšla, ale říkal jsem si, že liga je něco úplně jiného. Trenér mi říkal, že mám formu, ať si věřím a ukážu, co ve mně je. Můj primární cíl byl splnit si defenzivní stránku, ale nakonec to bylo i s gólem, což byla třešnička na dortu.“

Liberec - Olomouc: Krásný moment! Proti skvělé střele Pennera neměl Macík šanci, 1:0! Video se připravuje ...

Po tom gólu jste slavil takovým zajímavým gestem. O co šlo?

„Mám takovou oslavu na tréninku. Dělám si srandu, že gestikuluji „calma“, jakože „v klidu“. Pochytil jsem to v Itálii. Bylo to převážně pro kluky, vsadili jsme se, že to mám udělat, pokud dám gól. Míša Fukala mi říkal, že cítí, že ho vstřelím a že čeká na mou oslavu.“

Období od září do prosince jste prakticky proseděl na lavičce nebo hrál v béčku. Jak složité to pro vás bylo?

„Každý fotbalista, který nehraje, se trápí. Trenér Kozel mi dal nějakou důvěru a já jsem v zápasech udělal chyby. Bohužel ty chyby vedly ke gólům. Trenér si mě pak zavolal a řekl, že šanci dostane další hráč a já si na ni musím počkat. Já to musel přijmout, i když se to kousalo těžko. Sklopil jsem hlavu a makal. Zpětně jsem moc rád, že jsem zůstal pozitivní a teď mohu Liberci pomoct.“