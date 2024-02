Kričfaluši: Posun? Teplice jsou ideální. Ve Slavii obdivoval Kúdelu

Zatímco jeho kolegové ze Slavie Daniel Fila, Albert Labík a Petr Hronek Na Stínadlech jen hostují, Kričfaluši se vydal do Teplic „natvrdo“ a podepsal smlouvu do léta 2027. „Momentálně bych to měl ve Slavii složité. Byl čas se posunout směrem k pravidelnému nastupování v lize, tak to prostě cítím. Teplice jsou v tomto ohledu ideální varianta,“ říká 195 cm vysoký hráč, který už si v minulé sezoně připsal šest ligových startů také za Slavii, ale jednalo se jen o několikaminutové štěky.

Úřadující vicemistr si však vydobyl výhodné podmínky pro možný zpětný odkup, což je jasný sešívaný signál, že i v Praze věří v hráčův progres. „Chci odvádět cenné služby Teplicím. To je jasná věc, ale do budoucna chci výš. Pokud to bude návrat Slavie, tak je to ta nejlepší možnost,“ přiznal Kričfaluši, jehož vzorem byl ve Slavii Ondřej Kúdela. „Ještě jsem ho tam zažil. Od něj jsem se toho naučil nejvíc.“

Skláři v něm získali urostlého chasníka do stoperského triumvirátu nebo věž do středu pole. Obojí mu nedělá problém. I kvůli absenci Štěpána Chaloupka proti Zlínu z důvodu karetní stopky a rekonvalescence po zranění, je pravděpodobné, že na stoperu bude nastupovat i dál. Proti Zlínu to bylo po boku Knapíka a Mičeviče. Jednoznačně měl ze stoperů nejofenzivnější choutky a několikrát se vydal až k vápnu soupeře, případně rozdával přesné pasy jako na podzim ve Vlašimi. Někdy jeho odvaha a ochota vyjet s míčem vpřed připomínají borce, který má tuto disciplínu solidně zvládnutou v pražské Spartě – Filipa Panáka, byť může být na podobné srovnání ještě brzy.

„Útočení mám prostě v sobě, protože jsem odmala hrál středního záložníka, takže mě to táhne kupředu. Chtěl bych i jako stoper dávat góly a sbírat asistence. Vyvážet míč a dostat se k soupeřovu vápnu mě baví,“ culil se kluk, který dělal první fotbalové kroky v Kraslicích na Karlovarsku.

Právě rozehrávka je asi jeho největší zbraň, ale proti Zlínu ukázal taky slušnou předvídavost, kdy několikrát předskočil soupeře a právě i Kričfaluši tak znepříjemnil premiéru ve zlínském dresu Tomáši Schánělcovi. „Je fakt, že jsme je hlavně v prvním poločase do ničeho nepouštěli. Přišlo mi, že jsme se za stavu 1:0 zbytečně zatáhli, jako bychom čekali na ten gól Slončíka, byla tam bojácnost. Naštěstí Daniel Fila rychle odpověděl. Když si teď zpětně vybavuju ten zápas, tak k ničemu extra závažnému jsme je fakt nepustili,“ vrací se Kričfaluši k duelu se Zlínem.

Naopak rezervy jsou značné. Kdyby nebyly, těžko ze Slavie odcházel. Při otázce v čem je potřeba se zlepšit, nečekal a vyhrknul: „Jak jsem vysoký, potřebuju zlepšit obratnost a dynamiku. Trenéři do mě taky trochu šijou, že mám na hřišti víc mluvit, na tom musím zamakat.“