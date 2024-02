Priske o (ne)ofsajdu: Vindahla to ovlivnilo. Olatunjimu pomohlo…

V tomto týdnu prožili druhý thrillerový závěr. Na rozdíl od prohry s Galatasaray (2:3) v play off Evropské ligy se sparťané v neděli večer ve FORTUNA:LIZE proti Liberci radovali z výhry 2:1. Letenské nakopl start do druhé půle, kdy se gólově prosadili Lukáš Haraslín a Victor Olatunji. I když v závěru je soupeř přikoval k šestnáctce. „Nakonec to byla těžká výhra, ale zasloužili jsme si ji,“ líčil trenér Brian Priske.

Udělal jste osm změn. Přesto jste zvládli zápas?

„Věděli jsme, že Liberec má dobré ofenzivní hráče, na konci utkání to bylo těžké. Prvních třicet minut se hra přelévala ze strany na stranu, tam nám chyběl gól, neproměnili jsme šance, které jsme měli. Pak jsem s výkonem do poločasu nebyl spokojený, v ofenzivě jsme dělali špatná rozhodnutí a Liberci usnadnili přechodovou fázi. Ve druhém půli jsme dali dva góly, což nám pomohlo. Pak se dostal do pohody Liberec a nakonec jsme o vítězství bojovali.“

Jste v pohodlné pozici, že můžete udělat osm změn?

„Takhle bych to neřekl, to nemám rád. Znamenalo by to, že nemám respekt k soupeři, což v každém případě musíte mít. To, že jsme udělali osm změn, vyplývá z toho, že věříme hráčům. Víme, jakou mají kvalitu. Víme, co dokážou. Vidíme je pracovat každý den.“

Sparta - Liberec: Horský dramatizuje závěr a snižuje na 1:2! Ovlivnil hru z ofsajdu? Video se připravuje ...

Při gólu na 1:2 se řešilo ofsajdové postavení Horského. Byl to podle vás ofsajd? Ovlivnilo to chování brankáře Vindahla?

„Rozhodně je na místě, se na to ptát. Je to o rozhodčích. Samozřejmě to nebylo pro ně jednoduché, byla to složitá situace. Ale za mě to stoprocentně ovlivnilo to, jak se Peter Vindahl zachoval. Musíme respektovat tohle rozhodnutí, ale chtěl bych vědět, jak se na tohle rozhodčí i komise dívají. Byly tam i další momenty. Například možná druhá žlutá karta pro Jakuba Peška, nebo penalta na Panyho (zákrok Bačkovského na Filipa Panáka).“

Tomáš Wiesner odehrál celý zápas. Bylo těžké s ním pracovat poté, co proti Galatasarayi neproměnil v závěru obrovskou příležitost?

„Ne, vůbec ne. V žádném případě.“

Victor Olatunji zapsal asistenci i gól, ale v prvním poločas nepodal dobrý výkon. Co se stalo?

„Nevím, kdo mu řekl, aby si vyměnil boty, nebo jestli se rozhodl sám. Ale opravdu to velmi pomohlo. Odehrál velmi dobrý druhý poločas, byl produktivní. Ale povedla se mu už i příprava, v tréninku velmi tvrdě trénuje. Jsem s ním spokojený.“

Jaroslav Zelený nebyl ani na střídačce, jak je na tom?

„Dnes měl běžecký trénink společně se Ševčíkem.“