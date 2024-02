Kaz nové arény v Hradci. Tragédie, řekl Kotal o trávníku. Má zde hrát nároďák

Odcházel z tiskové konference a prohodil: „To by bylo lepší hrát na umělce.“ David Holoubek, kouč Mladé Boleslavi měl na terén, na němž se jeho tým postavil domácímu Hradci, jasný názor. „Šlo to spíš do nějakého ragby. Bylo to hodně těžké utkání, co se týče soubojů, vypadnutých a druhých míčů. Kdo vyhraje, kdo prohraje? A byl to zápas, který divákům moc krásy nenabídl.“

Měl pravdu, především první poločas se proměnil v marnost, ve druhé aspoň přišly ošemetné situace v pokutových územích. Ale i při nich - možná - střelcům vadil zpropadený trávník. „Máme čtrnáct střel, dvanáct rohů a efektivita nula,“ lamentoval hradecký trenér Václav Kotal.

Láteřit může i nad stavem hřiště, i když - jak sám podotkl - je domácí… „Pravá polovina hřiště, to je tragédie, nemáte pevné nohy, je tam hodně písku, ztěžuje to kombinaci, fotbalu to neprospívá vykládal Kotal, s nímž souhlasil hostující kapitán (po vystřídání matadora Marka Matějovského) Ondřej Karafiát: „Na začátku to bylo relativně dobré, hřiště bylo hodně uválcované, ale po patnácti minutách se to obrátilo. Část ke střídačkám je hrozně měkká. Je těžké hrát nějakou výstavbu, což chceme.“

Člověk by si řekl, jak je taková situace možná. Vždyť Hradec otevřel arénu v srpnu, hřiště vypadalo luxusně. Například celé dny před prvním utkáním s Českými Budějovicemi i během něj pršelo, přesto trávník perfektně držel a vydržel.

Jenže podzim s ním zamával. Hradečtí tady odkopali devět utkání (další dvě na jaře), k tomu pohár proti Slavii. V novém prostředí se předvedla ženská reprezentace i národní mužstvo do jedenadvaceti let. Už před zimní pauzou se dal cítit průšvih, plocha strádá především v místech, kam nejde tolik světla.

Po přestávce se obavy potvrdily, nyní je hřiště v dezolátním stavu. „Je to tragédie,“ netajil Kotal.

Proto přichází čas na opravu. Na části plochy by měl být do příštího duelu, jímž je derby s Pardubicemi v sobotu 9. března, trávník vyměněn. Je to záhodno, nejen kvůli ligovým bojům, ale i proto, že by se v Hradci měla poprvé v historii ukázat první reprezentace.