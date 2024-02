První derby píská ten, co moc nepíská. Mladíka Roučka chválí Trpišovský

Naposledy se to vymklo, fest. Aby se v derby hrál fotbal, a ne strkaná, má na starosti kromě hráčů také rozhodčí. To první z tohoto týdne, pohárové čtvrtfinále Slavia–Sparta, píská Karel Rouček. Mladý, sedmadvacetiletý sudí, který do nejvyšší soutěže nakročil až v téhle sezoně. A především – sudí, který píšťalku šetří.

Že má raději, když hráč běží, než leží, potvrzuje. „Já vždy obdivoval anglickou Premier League, což pro nás evropské rozhodčí není vhodný vzor. Líbil se mi volnější metr, čehož se snažím držet,“ prohlásil v rozhovoru pro iDnes.cz.

Za to, že umožňuje plynulou hru, si vyslechl pochvalu od Jindřicha Trpišovského. Dokonce opakovaně. Po říjnové výhře 2:0 na Bohemians slávistický trenér pověděl: „Ještě bych dodal, že tu byl dobrý rozhodčí, který pouštěl situace, u kterých jsme zvyklí, že se pískají. Hráč upadne, automaticky se píská. On to dobře vyhodnocoval. Hráči po čtvrt hodině poznají, že to musejí víc uhrát, a ne ležet.“

A po necelých dvou měsících a prosincové výhře 3:2 na Baníku volně navázal. „Rozhodoval už utkání na Bohemce a musím ho znovu pochválit. Někdy jsou týmy ukřivděné, nepískalo se, když hráč upadl po souboji ve stoje. Vždy se najdou nějaké chyby, tenhle zápas se strašně jednoduše dal rozkouskovat. Rozhodčí ho ale pustil. Hráči si za chvíli zvykli, že se prostě tyhle kontakty pískat nebudou, a už nepadají na zem a snaží se vše ustát.“

Po výhrách se to chválí, řeknete si. Dvě námitky. První, jindy to Trpišovský nedělá. Druhá, po Bohemians se přidal i její poražený trenér Jaroslav Veselý. „Musím ho pochválit. Kdyby se takhle pískalo v každém zápase, tak by to bylo fajn. Měl volnější metr, což pomohlo fotbalu.“

Někdy to s nadhledem přežene. Zase si vezmeme na pomoc zápas Bohemians, tentokrát nedávný domácí s Plzní (0:2). Robin Hranáč tam ve velké intenzitě srazil Jana Matouška, a sudí nic. A tentýž trenér Veselý glosoval. „Sudí? Byl příliš benevolentní. Na obě strany toho pouštěl až moc.“

„Taková situace, to nemá s tvrdou hrou nic společného,“ komentoval následně Stanislav Levý, expert Sportu.

Ale to nebránilo komisi rozhodčích, aby mladého sudího nasadila na derby „S“. I přesto, že se jedná o jeho první sezonu. A i přesto, že sám předseda arbitrů Libor Kovařík tvrdí, že v ideálním světě by nejvyšší soutěž ještě neměl pískat. „Vzali jsme ho do druhé ligy, kde se postupně zlepšoval. A protože je základna úzká, dostal šanci už teď, podle mého soudu pořád předčasně,“ řekl zkraje listopadu o svém svěřenci, který naskočil mezi elitu už po devíti a půl letech s píšťalkou.

Zatím má v lize na kontě třináct utkání jako hlavní, pátý nejvyšší počet. Úplnou premiéru si ale odbyl jako asistent, a to docela netradičně. Z pozice čtvrtého sudího musel začátkem srpna po půlhodině hry zaskočit s praporkem za zraněného kolegu v utkání Sparta–Pardubice (5:2).

Rouček hrál fotbal jako brankář, dotáhl to do divize. Nyní dokončuje svou druhou vysokou školu a stane se inženýrem ekonomie, zároveň pracuje jako sekretář Ústeckého fotbalového svazu. Jeho vzorem je Szymon Marciniak. Ten shodou okolností řídil derby „S“ v předminulé sezoně jako jeden ze tří polských arbitrů „na výpomoc.“

Derby se loni povedla – dokonce tři během jednoho jara – také Roučkovu vrstevníkovi Daliboru Černého. Kdo zaostal, byl na podzim Ladislav Szikszay. A zčásti – hlavně však vinou hráčů – i kvůli jeho výkonu se hrálo „to ošklivé derby“.

Jaroslav Tvrdík v Lize naruby, jejímž byl hostem, na konto onoho nešťastného zápasu podotkl. „Já bych si přál, abychom měli dobrého rozhodčího. Hráči jdou do derby nadržení, bojově nastavení, a když rozhodčí jasně neukáže a nevymezí prostor, což se nestalo, tak to pak končí konfliktem hráčů.“

Ať je tedy Karel Rouček dobrý. Navzdory věku a (ne)zkušenostem.

Sudí pro pohárové derby

Hlavní: Karel Rouček

Karel Rouček Asistenti: Jan Paták, Petr Caletka

Jan Paták, Petr Caletka VAR: Dominik Starý

Karel Rouček

27 let

sezony ve F:L - 1

zápasy ve F:L - 13 (5.)

žluté na zápas - 3,1

červené na zápas - 0,2

penalty na zápas - 0,1

pořadí ve Zlaté píšťalce - 3. (průměr 6,46)

Zápasy „S“ Roučka