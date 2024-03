Horejš: Ty kráso, hned do Jablonce? Bod bereme. Pelta házel fórky

David Horejš ještě loni působil na lavičce Jablonce. Tentokrát už přijel jako soupeř. Do své první bitvy vedl hradecké fotbalisty a venkovní bod (1:1) se jistě počítá, i když votroci vedli a hráli značnou část druhé půle proti deseti. Horejš se však do Jablonce vrátil rád. „Nechovám vůči Jablonci zášť, takže jsem se na kluky, které jsem tu potkal, těšil. Mám radost, že jsme tady odehráli slušné utkání,“ vyprávěl novopečený kouč hostů.

V Hradci jste jen několik dní. Jak jste se sžil s týmem?

„Bylo to hrozně rychlé, to říkám upřímně. Ve středu jsme vedli první trénink. Zjistil jsem, že kabina je v Hradci zdravá. Řešily se taktické věci do obrany i útoku. Byla tam snaha nalít to do kluků, ale zase jsme je nechtěli totálně zahltit.“

Byl pro vás návrat do Jablonce speciální?

„Ano, protože když mi zavolal v úterý Jirka Sabou (sportovní ředitel Hradce Králové), tak si říkám, ty kráso, ono jedou určitě do Jablonce, tohle si člověk nevymyslí. Nechovám vůči Jablonci zášť, takže jsem se na kluky, které jsem tu potkal, těšil. Mám radost, že jsme tady odehráli slušné utkání.“

Před utkáním jste byl v družném rozhovoru s Miroslavem Peltou. Už jste si něco pověděli i po konečném hvizdu?

„Hodil tam pár těch svých fórků. Pokud vím, tak ten bod bral, byl spokojen, protože Jablonec dohrával v deseti. Musíme se chovat pokorně. Jablonec vstoupil líp do druhé půle a mohl tam dát gól na 2:1. Bereme bod.“

Co říkáte na výkon sudích?

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Soustředil jsem se na náš výkon. Mrzí mě jen, že máme vykartované hráče. Tam byla červená karta pro Hurtada za jeho faul a žlutou dostal Kodeš, nechápu, z jakého důvodu. Teď nám bude stát v derby, což je problém, ale jinak nemám nic.“

Na co podle vás Hradec do konce sezony má? A jaké jsou cíle?

„Kam ten kádr patří, to se uvidí. Za nabídku jsem rád. Cítím na všech v Hradci, že se chtějí posouvat dál. Bohužel se nachází ve spodní skupině. Bezpodmínečně se musí ligový fotbal v Hradci zachránit. Nemám rád tyhle cíle na začátku angažmá, protože člověk je buď namistrovaný nebo alibistický. Jsem u týmu příliš krátce. Musíme se zvednout a sbírat body. Pak uvidíme, kam nás to vyhodí.“

Po vstřeleném gólu jste hráčům ukazoval na hlavu. Chtěl jste jim naznačit, aby si dál věřili?

„Vidím, že je to velmi pracovité mužstvo s velkou chutí. Dbám na to, aby si věřili, tak jsem chtěl, abychom pořád byli pozitivně nastavení a dál pracovali, jak jsme si řekli, protože fotbal je o sebevědomí. Aby je nedostalo myšlenkami někam jinam to, že vedeme. A myslím si, že jsme pak byli trošku nervóznější.“

Čtyři zápasy a čtyři remízy. Jak takové série nerozhodných výsledků na tým může působit?

„Výhry člověka v tříbodovém systému posouvají úplně někam jinam. Pak záleží na okolnostech. Udělali jsme nějaké chyby, ale chtěli jsme hrát na výhru. Detaily rozhodly, že to bude další bod. Musíme si vše rozebrat, abychom příště mohli pomýšlet na tři body.“

Karel Spáčil dal první ligový gól. Jak se vám jeví?

„Příjemně mě překvapil. Věděl jsem o něm, ale podrobně jsem ho neznal. Byl sice u penalty, ale když od toho odhlédnu, tak patřil k nejlepším na hřišti. Hrál sebevědomě a čistě. Předvedl i konstruktivní rozehrávku. Na to, že snad hrál čtvrtý zápas v lize, tak skvělý výkon.“

Čeká vás derby s Pardubicemi. Vykartovali se Kodeš a Kučera. Je to velká komplikace?

„Hodně velká. K tomu se zranil Kaštánek, takže v podstatě celá středová řada je mimo. Jedná se o důležité hráče, ale my si musíme poradit. Jsou tam ostatní hráči. Chci, ať fungujeme jako tým, ta teď se můžou ukázat i ostatní.“