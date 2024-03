Trpišovský: Ve středu zběsilost, nyní šachy. S bodem spokojení nejsme

Šlágr kola nakonec skončil bez branky. Jak jste k němu přistoupili?

„Chtěli jsme zachytit úvodní tlak a chodit do rychlých protiútoků. Oba týmy se soustředily na to, aby při zakládání útoků neudělaly chybu. Hráli jsme v první půli skvěle do defenzivy, bohužel jsme z rychlých kontrů vytěžili málo. V druhé půli jsme se dostali pod tlak, špatně jsme se z toho vymaňovali. Ve středu to byl divácky atraktivní zápas, zběsilost. Nyní to byly spíše taktické šachy.“

Kdy jste se rozhodl nasadit do derby Jindřicha Staňka?

„Rozhodnutí definitivně padlo v sobotu okolo šesté hodiny. Tu myšlenku jsme měli dříve, ale potvrdili jsme si ji po tréninku. Je to změna i vzhledem k tomu, že je pravák, také jsme využívali jeho dlouhého nákopu, dařilo se nám utíkat přes pravou stranu. Poslední dva týdny směřoval k návratu k tomuto zápasu, čehož si hrozně cením, protože mohl klidně počkat ještě týden. Zvládl to skvěle.“

Proč jste oproti středě nasadil Jana Bořila a Tomáše Vlčka?

„Ve středu to byl hodně běžecky náročný zápas, hrálo se přes 130 minut. Někteří hráči měli naběháno přes 16 kilometrů. Nasadili jsme čerstvé hráče a obranu jsme chtěli zorganizovat jinak. Tomáš hrál jednoznačně kvůli rychlosti, podal skvělý výkon. O půli se mu bohužel po střetu s mantinelem trochu motala hlava a museli jsme ho střídat. U Bořila je to tak, že jsme chtěli lídra na hřišti. Změnili jsme způsob hry, šlo o organizaci hry a potřebovali jsme někoho, kdo bude přenášet na mužstvo změny rozestavení a hloubku hry.“

Zmínil jste náročné pohárové utkání, přesto Mojmír Chytil opět odehrál celý zápas...

„Trochu jsme to řešili, ale u Mojmy je vzácná věc, že když vypadá nejvíce unavený, někde najednou vezme novou energii. Chtěli jsme vyhrát a věděli jsme, že ho tam potřebujeme. Ve třicáté minutě měl trochu krizi, trochu bojuje s nachlazením. Je ale schopný se vyčerpat pro tým. Za mě obdivuhodný výkon. Nikdo nám vepředu není schopný pomoct tak jako on.“

Dle přístupu týmu se v zápase někdy zdálo, že bod z Letné berete. Je to tak?

„S bodem spokojení nejsme. Trochu jsme čekali, že Sparta nechá rychlá křídla nahoře, aby se dostala do situací, při kterých jsme dostali góly ve středu. To se potvrdilo. Chtěli jsme být zkrátka lépe zajištění a uzavřít prostor za obranou, byla tam větší hloubka. Navíc to byl první zápas pro Staňka a jeho hra za obranu není taková jako od Mandouse. Jsme spokojení se soubojovou a taktickou stránkou. Pokud jsme měli problém do defenzivy, bylo to po standardce či po odraženém balonu.“

Co pro vás výsledek znamená do tabulky?

„Nic se nemění, každý zápas hrajeme na vítězství. Rozdíl bohužel zůstal stále čtyřbodový.“

Třetí derby, čtvrtá červená karta. Je to náhoda?

„Tentokrát to tak vyhecované nebylo. Hráči s míčem jsou pod obrovským tlakem, ve vápně a v soubojích je to o velké agresivitě, oba týmy si nic nedarovaly, ale tak to má být. Sám jsem měl dojem, že všichni hráči se soustředili na taktiku, až na konci přišlo to oplácení.“