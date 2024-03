Staněk jako součást plánu Slavie. Byl v balancu, v krizi ho drželi parťáci

Před nedělním derby šlo o hlavní téma. Do brány Slavie jde Jindřich Staněk! Jindřich Trpišovský se svými kolegy sáhli k překvapivému tahu. Poprvé v lize instalovali do brány zimní posilu z Plzně. Reprezentační brankář po vyléčení svalového zranění šel na Spartě do rizika. Proti největšímu rivalovi to Staňkovi ulehčili pozorně bránící spoluhráči. Dlouho nečelil jediné střele, ale pomáhal plnit taktický plán a dobře se zapojoval do rozehrávky. Při remíze 0:0 si zapsal důležité čisté konto.

„Definitivní rozhodnutí padlo včera asi v půl šesté po tréninku. Tuhle myšlenku jsme měli dřív, potvrdili jsme si to podle absolvování sobotního tréninku. Poslední dva týdny to směrovalo k tomuhle zápasu. Chtěl ho za každou cenu stihnout. Toho si cením. Po dvou ostrých trénincích do toho chtěl jít a zvládnul to skvěle,“ chválil po utkání slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Upřednostnění před Alešem Mandousem, který dosud nevyhrál jediné derby, bylo před utkáním jasné téma. Bavili se o něm i fanoušci v tramvaji cestou na Letnou. „Nevidím jediný důvod, proč by neměl ostrou premiéru za Slavii v derby zvládnout. Je to zkušený gólman, pro nároďák. Sparta se navíc mohla chystat na jiného brankáře,“ řekl ve studiu iSport.cz před výkopem Richard Dostálek, bývalý slávistický záložník.

Ligovou premiéru zvládal Staněk od prvních minut s ledovým klidem. Už bez helmy, kterou kvůli úrazu hlavy nosil velkou část podzimu, si při rozcvičce chytil pár balonů, k zápasu si něco řekl s trenérem gólmanů Radkem Černým. A šel na věc, v sešívaných barvách poprvé v lize.

„Zapojil jsem se do tréninku s mužstvem v pondělí, trénoval jsem celý týden s postupnou zátěží. Testovali jsme lýtko, co vydří. Dostal jsem se do plného, intenzivního tréninku, pak bylo na trenérech, jestli mě chtějí postavit. Řekl jsem, že jsem připravený,“ pověděl po utkání Staněk.

Během sparťanské hymny při nástupu si předával poslední pokyny s Lukášem Masopustem. Od úvodního hvizdu čelil drtivému nástupu Letenských. Matěj Ryneš pláchl Masopustovi a rychlý brejk zakončil vedle brány.

O chvíli později zastavil v gólové pozici ve vápně Lukáše Haraslína skvělým zákrokem Tomáš Vlček. V osmé minutě včas vyběhl před Haraslínem a poprvé si pořádně osahal balon. Když se dotkl míče kopačkou při malé domů, ozýval se lehký pískot.

„Zdravá nervozita je vždycky dobrá. Šlo o první zápas v novém klubu a hned to byl ten největší. Snažil jsem se nastavit tak, jako na každý zápas. Být v balancu - ne až moc přemotivovaný, ale být pořád ready,“ popsal Staněk svou povedenou premiéru.

Nasazení největší zimní posily mělo být pečlivě střeženým tajemstvím. Ještě před týdnem po výhře nad Pardubicemi trenér Trpišovský tvrdil, že gólman teprve začal s individuálním tréninkem.

Instalace do brány souvisela i s taktickým záměrem, jaký Slavia v důležité řežbě na Letné použila. Hrála spíš z hlubokého bloku a Staněk měl delšími balony hledat Mojmíra Chytila s Václavem Jurečkou, kteří chodili do hlavičkových soubojů se sparťanskými zadáky.

„Měnilo to v naší hře spousty věcí – například pravá noha v zakládání útoků, využili jsme i jeho dlouhého nákopu, kdy je schopný překopnout první vlnu presinku,“ popsal Trpišovský. „Nějaké úkoly jsem dostal před zápasem a snažil je plnit. Ale nechtěl bych to úplně rozebírat,“ dodal Staněk.

Jak vypadal výkon muže v brance Slavie? Dlouho neměl reálnou práci. Postupně se osměloval při rozehrávce, zvládal také riskantnější kratší pasy, když mu balony vraceli obránci do rozehrávky po zemi. Jinak plnil dané pokyny. Vytáhl k sobě sparťanský presink a vyslal dlouhý balon na Chytila, kterého nahoře doplňovali Jurečka, Schranz, případně Masopust.

Do problémů se dostal v 59. minutě. Po kratším odkopu sebral balon Kairinen a hra se otočila na rozběhnutého Haraslína. Staněk musel útočníkovi Sparty rychle pod nohy. Míč sice prošel pod ním a mířil do brány, ale odkopl ho dobíhající Tomáš Holeš. Následně ustál i tlak dotírajícího Birmančeviče.

Sparta si po přestávce držela převahu, ale gólmana v modrém dresu nakonec nepřekonala. Haraslínova typická střela na zadní šla v závěrečné pasáži utkání těsně vedle. Staněk tak začal novou kapitolu kariéry důležitou vychytanou nulou.