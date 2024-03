Slovácko zrušilo nulu i bez Kadlece: Ať se vyléčí, než aby se oddělal

Devětatřicetiletý Michal Kadlec se podrobil operaci bolavé achilovky. Rád by se ještě na hřiště vrátil. Věří tomu i Stanislav Hofmann. „Samozřejmě, že nám chybí, Michal je náš kapitán a nejzkušenější hráč,“ popisoval. „Je prostě je zraněný a než aby se oddělal a hrál na půl plynu, tak je lepší, aby se vyléčil.“

Na levém stoperu Kadlece nahradil univerzál Jan Kalabiška. „Myslím, že to zvládá dobře. Bude se vracet Vlasta Daníček, tak uvidíme, jak se to poskládá,“ uvažoval Hofmann. „Myslím, že si poradíme i bez Michala, i když nám ta jeho levá noha bude samozřejmě chybět. Věřím, že se na pár zápasů stihne vrátit, aby nekončil zraněný.“

Výsledek v Karviné byl poměrně jednoznačný, ale nerodil se lehce. Slovácko prohrávalo, převrátit skóre se mu povedlo až po druhé žluté kartě Emmanuela Ayaosiho, který ještě do poločasu dvakrát zbytečně zajel do brankáře Milana Heči a záložníka Michala Kohúta.

„Chtěli jsme nastoupit koncentrovaně, začátek jsme jakž takž chytli, ale udělali jsme obrovskou chybu při standardce,“ líčil Stanislav Hofmann. „Jsem rád za tým, že jsme se nepoložili. Že jsme hráli dál a do poločasu vyrovnali.“

Právě zkušený bek vedl tým k obratu. Nejdřív dlouhým pasem na parťáka Petra Reinberka založil vyrovnávací gólovou akci a v 57. minutě si hlavou připsal vítězný gól na 1:2. „S Rambem (Reinberkem) hrajeme dvanáct let, takže si myslím, že můžeme hrát poslepu,“ pochvaloval si Hofmann. „Byla to připravená věc speciálně na Karvinou, protože jsme na videu viděli, jak se snaží bránit. Věděli jsme, že Jirka Fleišman vystupuje s krajním záložníkem, takže tam Milan (Petržela) udělal prostor pro Ramba a dali jsme z toho gól. Hezká akce a dobře zakončená.“

Těšila ho i využitá standardní situace. „To byla jedna z dalších věcí, na kterých jsme v týdnu pracovali, protože jsme si tím absolutně nepomáhali,“ přitakal. „Gólů ze standardek jsme mohli dát více, i já tam měl ještě jednu hlavu, kterou jsem netrefil. Ale zaplaťpánbůh, že jsme si alespoň jednou pomohli, Honza Baránek si trošku oddychl na lávce.“

Podle Hofmanna bylo důležité i to, aby zvládli přesilovku. Karviná totiž byla chvílemi nebezpečná i po vyloučení Ayaosiho. „Víme, jak my to s přesilkovkama máme,“ připomněl Stanislav Hofmann. „Moc nám to v nich nejde, o poločase jsme k tomu měli proslovy, které nás měly nabudit a přinést klid.“

S trenérem si připomínali především dvě věci: „Za prvé standardky,“ vypočítával kapitán Slovácka. „V nich se jeden hráč navíc trošku maže. A za druhé – odkopnuté balony za obranu na soupeřova útočníka, když jsme v tlaku. To byly úkoly, které jsme si museli pohlídat. Myslím, že jsme to zvládli až na nějaké malé výjimky celkem dobře. A zaslouženě jsme vyhráli.“