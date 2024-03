Solbakken sílí, ale… Chybí mu risk. Může hrát s Kairinenem?

Ve dvojce s Kaanem Kairinenem, později s Qazimem Lacim čelil šílené liverpoolské moci ve středu pole. Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Harvey Elliott byli na Letné fantastičtí. Navíc se k nim do středu často přesouval z pravého beka Joe Gomez. Jasně, hrají za elitní mančaft Premier League, takže se vlastně ani nic jiného nečekalo…

„To je TOP světová kvalita. Navíc Solbakkenovi s Kairinenem nepomohlo, že byli přečíslováni. Liverpool se lehce dostával přes první presinkovou vlnu tvořenou útočníky, která v lize Spartě pomáhá. V ní napadá, získá míč a hraje hned na útočné polovině. Tentokrát se to nedařilo. Proto to měli těžké,“ vypozoroval Petr Nerad, bývalý střední záložník Bohemians či Baníku. „Přesto si s tím poměrně poradili,“ dodal.

„Markus odehrál dobrý zápas v poli. S Kaanem zůstávali v klidu na pozicích,“ přidal se trenér Brian Priske.

Solbakken potvrdil v utkání svou zásadní přednost. V přihrávkách je precizní. I při tlaku hostů se dostal na 86 procent. Celkově je ve Spartě nad devadesáti, což je dokonce vyšší číslo, než zapisuje Kairinen (88,3).

„Strašně dobře se na něj kouká,“ připomněl Nerad, že rovněž pohybově je Nor na výši. „Je to komplexní středový hráč, pro mě osmička. Je chytrý, má myšlenku. Má ideální první dotyk, prostě takový moderní hráč. S Kairinenem jsou si podobní, takoví distributoři mezi obranou a útokem,“ popisoval.

Je jasné, že Solbakkena, posilu za sumu přesahující 50 milionů korun, ovlivňuje i nedlouhá doba, již zatím strávil ve Spartě. Potřebuje více zapadnout, nabrat intenzitu, na níž Priske a spol. bazíruje. Také je potřeba zodpovědět ještě nějakou tu otázku.

Kupříkladu, zda je opravdu možné, aby nastupoval společně s Kairinenem. Ti dva jsou si velmi podobní, jejich zásadní předností je přihrávka i přehled. „V lize, proti slabším soupeřům, když potřebuješ otevřít obranu, tak úplně v pohodě,“ usoudil Nerad. Ano, tady by mohla platit přihrávková invence. Naopak by možná trochu scházela energie, již dodává albánský ďáblík Laci.

Druhou možností je, že Solbakken začne působit jinak. Zatím hraje tak trochu se zataženou ruční brzdou. To není myšleno pohybově, ale myšlenkově. Spíš vsadí na jistotu než na risk. Nevysílá přihrávky do šestnáctky, rovněž v počtu pasů do horní třetiny zaostává za Kairinenem.

„Zatím se ještě moc neukázal, ale bude se zlepšovat,“ odhadl Nerad.

Jednu věc už každopádně zvládl. Přiblížil se základní jedenáctce, jeho posun „odnesl“ Lukáš Sadílek, jenž je najednou číslem čtyři mezi středními halvy. Další skok může Nor udělat v následujícím programu: Plzeň, Liverpool, Hradec.

Solbakken ve Spartě Zápasy: 6 (5 v lize, 1 v Evropské lize) Minuty: 364 Góly: 0 Asistence: 0 Střely: 0 xG (očekávané góly): 0 Přihrávky na zápas/úspěšné: 39,31/91,8 % Dlouhé pasy/úspěšné: 0,99/50 % Přihrávky do finální třetiny hřiště/úspěšné: 3,71/80 % Přihrávky do šestnáctky: 0,25/100 % Defenzivní souboje/úspěšné: 7,17/58,6 % Hlavičkové souboje/úspěšné: 1,98/37,5 % Zachycené míče: 3,71 Fauly: 1,48