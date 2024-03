Slavia v lize? Ztratila rychlost, je fyzicky za Spartou, říkají experti

Hru Slavie hodnotili experti ve Studiu iSport.cz ještě před statečným výkonem sešívaných na San Siru v úvodním duelu osmifinále Evropské ligy (2:4). Zápasem, který ukázal, čeho je klub z Edenu stále schopen ve velkých evropských zápasech, kde má prostor. Pokud ho ale soupeř Slavii nedá, má problémy. Vidět je to v lize na datech a vývoji od začátku angažmá Jindřicha Trpišovského. A potvrzují to i dojmy Jaroslava Hřebíka a Jakuba Podaného.

„Vidím to tak, že Slavia byla o hodně silnější, než je teď,“ soudí Hřebík. „Byla moderní, kvalitní, a teď mi přijde taková rozladěná. Co se týče rychlosti hry, musí být ve správném pohybu hodně hráčů. Dřív hrála Slavia rychlostní fotbal s vědomou migrací hráčů, každý věděl, co udělá ten druhý. Sparta je na tom teď lépe, a proto je taky první v lize.“

A nejen co se týče výsledků. Z pokročilých dat Wyscoutu vyplývá, že největší rozdíl mezi výstavbou hry Slavie a Sparty spočívá v přesnosti přihrávek a v počtu ztrát na jeden zápas. Slavia se dlouhodobě pohybuje v počtu ztrát lehce nad 100 za 90 minut, přesnost přihrávek se zase lehce zvyšuje.

Sparta je ale v tomto ohledu mnohem vyladěnější. Pod Priskem v této sezoně vystřelila přesnost přihrávek Letenských na 84,8 %, což ještě žádný český tým ani zdaleka neatakoval. A počet ztrát na 90 minut je na hodnotě 89,2. V tomto ohledu má Sparta o 14 % méně ztrát.

Zároveň se Slavii v průběhu let výrazně snižuje kvalita šancí. Dokazuje to statistika xG per shot, tedy očekávaných gólů na jednu střelu. V tomto ohledu se od sezony 2020/21 snížila kvalita slávistických šancí o 12 %.