Jurásek, trumf na AC! Trpišovský věští velkou kariéru, Frťala tušil šibenici

Dvakrát v řadě se Slavia vytrápila s otevřením severočeské konzervy, napotřetí už držela v ruce správný otvírák. Před čtvrteční odvetou s AC Milán složila Teplice 4:0 . Poutavý příběh napsal Matěj Jurásek. Dvěma góly pocukroval návrat po zranění do základní sestavy. První branka? Přímo lahůdková. Mňam! „Může si sáhnout na velkou kariéru,“ pravil Jindřich Trpišovský.

Dvě plichty, jedna bez gólů, druhá 1:1. Sice se tak stalo pokaždé na Stínadlech, nicméně jistý varovný signál před Slavií blikal. Napotřetí bodovou zkázu s Teplicemi nepřipustila.

V závěru prvního poločasu si dvěma výstavními kousky Matěje Juráska vyřídila klid do dalšího průběhu, po pauze si jistě došla pro triumf 4:0. Zbylé trefy přidali Conrad Wallem a z poslední akce zápasu Václav Jurečka. Ke čtvrteční odvetě s AC Milán v osmifinále Evropské ligy mohou sešívaní hledět s mírným optimismem.

„Jsem spokojený s výkonem, zápas jsme jednoznačně zvládli. Hráli jsme dominantně, přesně tak, jak jsme chtěli. Od začátku jsme soupeře dostali pod tlak, dařilo se nám otáčet hru, některé možnosti jsme neproměnili. Podařilo se nám ušetřit některé hráče a naopak zapojit nové,“ pochvaloval si trenér vítězů Jindřich Trpišovský.

Jestliže kouč zmínil novice, v první řadě je třeba vypíchnout zvonivý comeback Matěje Juráska, a zároveň se vrátit zpátky do minulosti. Psal se listopad minulého roku. Slavia se doma trápila s Plzní a změnit děj vyrazil z lavičky dvacetiletý mládenec ze sešívané akademie.

Za pár minut sténal bolestí po tvrdém a do značné míry zbytečném skluzu Sampsona Dweha. Šikovný křídelník okamžitě věděl, že je zle. „Vzal mou nohu, ohnula se a pak už jsem cítil jen bolest,“ vypravoval během zimního soustředění v Algarve. Ze hřiště odcházel v slzách. Tušil, že pauza bez fotbalu se protáhne.

Silně zhmožděný kotník a natažené vazy zastavily další podzimní účinkování. Jurásek přišel o zápasy s AS Řím v základní skupině Evropské ligy. „Strašně jsem se na ně těšil,“ vzlykal.

Naplno začal trénovat až na kempu v Portugalsku. Naskočil do dvou přípravných duelů, jenže před startem jarní části zase stávkoval sval. Opět musel čekat, na kamarády jen koukat z tribuny. Až v ligovém bezbrankovém derby proti Spartě vyrazil do akce na závěrečné čtyři minuty, v neděli už stál v základní sestavě proti Teplicím.

Předvedl se náramně. V prvním poločase uklidnil Slavii dvěma góly. Když v třiašedesáté minutě opouštěl dějiště, fanoušci v Edenu si mohli vyřvat hlasivky.

První Juráskův gólový kousek byl totiž fascinující. Po Vlčkově přihrávce na hranici vápna se otočil okolo Jana Knapíka a levačkou cizelérsky obstřelil Richarda Ludhu. Teplický gólman neměl nárok. Tahle rána se vážně chytat nedala.

Slavia - Teplice: Fenomenální obstřel, Jurásek střelou z otočky otevřel skóre, 1:0 Video se připravuje ...

„Viděl jsem to nádherně, jak střílel levou nohou, byl jsem smířený s tím, že to zapadne do šibenice,“ polkl naprázdno hostující trenér Zdenko Frťala.

Také druhá petarda měla výstavní parametry. Opět za vápnem se Jurásek položil do balonu a bílou kouli poslal přes několik hráčů k tyči. 2:0! Od té chvíle nebylo co řešit.

„Matěj nám pomohl zápas zlomit. Obstřel má fantastický, hrozně mě však potěšil druhou střelou. Má dynamit v noze. Umožnil nám pohodový vstup do druhého poločasu. Pokud bude zdravý a správně nastavený, může si sáhnout na velkou kariéru,“ pravil Trpišovský.

Byť se Jurásek teprve vrací, ve čtvrtek může být zajímavým prvkem v postupovém boji s AC Milán. Je prakticky jisté, že se na trávník dostane. Otázkou je, zda od začátku, nebo až v průběhu odvety.

„Dnes odehrál zhruba hodinu, což bylo maximum, abychom ho měli v kondici na čtvrtek. Uvědomujeme si, že Mates může přinést rozdílovost. Na jeho pozici však bude hrát Hernández, budeme potřebovat i defenzivu. Ještě uvidíme, jak ho využijeme,“ nechtěl odhalit plány Trpišovský.

