Koubek: Vy mě pořád posíláte do důchodu. Jsme na správné cestě

Pod jeho taktovkou odehrála Plzeň vynikající partii. Viktoria rozsekala na kusy Spartu, letenského favorita vyprovodila z Doosan Areny 4:0. Taktiku na lídra FORTUNA:LIGY výborně nachystal Miroslav Koubek. Upravil rozestavení, udělal několik změn a nachystaný plán klapl dokonale. „Chorý i Šulc by měli být v reprezentaci,“ prohlásil po vítězné partii zkušený kouč.

Šlo z pohledu Plzně o dokonalý večer?

„Určitě jde o velké vítězství, máme radost. Jde o potvrzení naší výkonnosti, která je v poslední době konstantní. Bez diskuze jde o zasloužené vítězství.“

Kde nastal zlomový moment?

„Branka Tomáše Chorého na 1:0. Ze začátku byla Sparta pod tlakem posledních výsledků, naopak nám se hrálo dobře. Náš gól je dostal pod tlak ještě víc a nás naopak uvolnil. Vyšel nám náš plán, změnili jsme rozestavení. Rozhodli jsme se pro způsob hry na základě analýzy Sparty a náš plán nám vyšel.“

Oceníte výkon Cheicka Souarého, který ve třetím ligovém zápase vstřelil svůj první gól?

„Víme o tom, že je to výborný hráč, vidíme to na každém tréninku. Je velice klidný, koncentrovaný na míči, pohybově skvělý. Střela, po které padl tečovaný balon do sítě, nebyla náhodná. Předvádí takové zakončení pravidelně na tréninku.“

Vymýšleli jste, jak některé hráče Sparty, kteří měli v prvním poločase žlutou, vyprovokovat?

„Určitě ne. Vůbec to nebylo zmíněno na předzápasové přípravě, věnovali jsme se sami sobě. Zkoušet je vyprovokovat, to mě ani nenapadlo, to vůbec ne.“

Co pro vás znamená, že jste v sezoně porazili Spartu i Slavii?

„Jde o dobré zjištění. Víme, že nějaké porodní bolesti, které jsme prodělávali v počátku sezony, nás připravili o kontakt s nimi. Od července se formovalo naše mužstvo, nám obě „S“ uplavala. Výhry přišly na základě systematické práce, výborné atmosféry v našem kolektivu, vnímání rolí a celého procesu, co v klubu probíhá. Ukazuje se, že jsme na správné cestě a dokážeme favority porážet.“

Jak jste se dokázali zkoncentrovat po těžkém zápase v Ženevě?

„Důležité bylo, že už s námi byl Pavel Šulc, je to rozdílový hráč, dnes hrál famózně. Tam jsme ho neměli, teď je zpátky.“

Na Spartu a Slavii ztrácíte devět, respektive osm bodů. Zasáhnete ještě do boje o titul?

„Musíme hrát se Spartou a Slavií každý týden (úsměv). Teď vážně, jde stále o velký náskok.“

Během sezony jste několikrát připomněl, že váš tým je stále v procesu vývoje. Máte chuť být u plzeňské cesty i v další sezoně?

„Tímhle se teď nezabývám, fakt ne. Vy mně pořád posíláte do důchodu, přitom já jsem v něm vlastně už nějakých osm let.“ (smích)

Rozhodl zápas Tomáš Chorý?

„Už jsem zmínil Pavla Šulce, ale samozřejmě nemůžu opomenout ani Chorého. Podal skvělý výkon, opřeli jsme se o něj, dařilo se mu. Oba potvrdili oprávněnost těch názorů, že by měli být v národním mužstvu.“