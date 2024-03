V Budějovicích mají splacené výplaty. Obránce: Drželi jsme při sobě

Na jihu Čech se alespoň částečně uklidnila situace. České Budějovice se odlepily ode dna tabulky FORTUNA:LIGY, mužstvo pokračuje v náročné záchranářské šichtě. Kabina áčka se aktuálně může soustředit pouze na fotbal – po turbulentním období hráči obdrželi dlužné sumy na výplatách. „Je to srovnané, věřím, že to každý zvládl dobře,“ řekl obránce Martin Sladký, který přijal pozvání do pondělní Ligy naruby, pravidelného pořadu deníku Sport a serveru iSport.cz.

Na jihu Čech bojují o udržení FORTUNA:LIGY, snaží se zvednout po zpackaném podzimu. Jedna věc může kabinu uklidnit. Srovnané jsou dlužné částky, na které hráči čekali z prosincových a lednových výplat. Vedení klubu dodrželo slib, že do konce února všechny závazky uhradí.

„Bylo to veřejně zmiňované téma, pro lidi je to stoprocentně zajímavé. Nám se zpozdily výplaty, to není žádné tajemství. Teď je všechno srovnané a jedeme dál, doufám, že to bude jenom lepší,“ uvedl v pořadu Liga naruby Martin Sladký, zkušený budějovický obránce. Jeho slova, že kabina má finanční záležitosti aktuálně vyřešené, potvrzují i zdroje Sportu.

Situace v klubu na přelomu roku a na startu zimní přípravy nebyla vůbec jednoduchá. Jihočeskou organizaci svírala nejistota, dlouho se řešilo, kdo převezme tým po konci dvojice Nikl, Zápotočný. Problém byl i s ekonomickou stránkou. Majitel Vladimír Koubek k sobě zatím marně hledá silného investora. Na začátku ledna oznámil partnerství s britskou firmou FOOTIFY vedenou podnikatelem s nigerijskými kořeny Lusolou Adewumim.

V jednu chvíli nebylo ani na výplaty pro první tým nebo na to, jak zaplatit zimní soustředění v Turecku. „V kabině to hráči vnímali, někteří víc, někteří méně. Hlavně mladší kluci, kteří nemají výplaty tak vysoké, tak těch se to dotklo. Ale drželi jsme při sobě. Řekli jsme si, že si pomůžeme, pokud by někdo potřeboval od někoho zkušenějšího, kdo má našetřené peníze z kariéry, půjčit. Na druhou stranu si hráči mezi sebou půjčovat nechtějí, to je začátek nějaké špatné cesty. Ale teď je to srovnaný, věřím, že to každý zvládl dobře,“ popsal Sladký situaci v týmu.

Klub stále táhne zejména majitel Koubek, jehož cílem je organizaci prodat. „Nějaký nástřel máme. V naší situaci se o to ale ani moc zajímat nechceme, chceme se soustředit na zápasy a na fotbal. Stejně neovlivníme to, co se děje mezi vedením a mimo klub. My tomu můžeme pomoct jenom výsledky. Ještě si dávat do hlav, jestli přijdou peníze, jestli se klub prodá, neprodá. Já osobně tohle řešit nechci,“ řekl jasně jeden z nejzkušenějších členů kádru,

Mužstvo vede k záchraně duo Jiří Lerch, Jiří Kladrubský, jihočeští patrioti, bývalí hráči a místní ikony. „Jsme s nimi spokojení, to mluvím za celou kabinu. Nemám důvod si vymýšlet. Lerch je vedený jako hlavní trenér, protože má licenci. Kláda je spíš ten, který nám řídí hru. Spolupracují, ale není to tak, jak to měli Nikl se Zápotočným. Tam se ukázalo, že když se nedaří, pak to nefunguje,“ dodal Sladký.

Na jaře dokázalo Dynamo svalit Ostravu i Olomouc, naopak celkem osm gólů inkasovalo při prohrách v Jablonci a v Mladé Boleslavi. V sobotu jedou Jihočeši do Karviné, s posledním celkem ligy půjde o jednu z klíčových bitev. „Spadli jsme do toho, ale vyhrabat se z toho musíme sami – my hráči a realizák,“ dodal Sladký.

V Dynamu mu končí po sezoně smlouva, od zářijového návratu po zranění nastupuje pravidelně. Hráčovu budoucnost už řeší jeho agentura IFM-M.