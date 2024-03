Jurečka o parádě Provoda: Takto jsem ho neviděl vystřelit. Pískot neřešil

Co jiného od něj čekat… Na góly Slovácku je útočník Václav Jurečka expert. Se svými nedávnými spoluhráči nemá slitování. „Hraje se mi proti nim dobře,“ přiznal aktuálně nejlepší ligový střelec. Po odchodu do Slavie už jim nasázel sedm branek. Do soboty všechny v Edenu, teď poprvé nastoupil jako soupeř v Uherském Hradišti. Výsledek? Dva kousky v Hečově síti při výhře 3:1. Jeden z penalty, druhý z dálky.

Zápasy po reprezentační pauze jsou záludné. Ulevilo se vám, že jste duel na Slovácku zvládli?

„Nebylo to jednoduché. I když jsme dali první gól, hned potom jsme inkasovali. Jsem rád, že mi to tam padlo z dálky a pomohl jsem týmu. Slovácko mělo nějaké závary, měli jsme i štěstí. Pak už jsme si to pohlídali.“

Na Slovácku jste nastoupil v dresu Slavie poprvé. Jaké to bylo?

„Těšil jsem se sem. Minulý rok jsem byl zraněný a nemohl jsem naskočit, To mě trošku mrzelo. Myslím, že Slovácko ještě jednou potkáme. Věřím, že to bude stejně úspěšné.“

Co říkáte na Provodův nádherný zásah na 1:0? Střílí tak běžně?

(úsměv) „Co jsem ve Slavii, takto jsem ho nevidět vystřelit. Jsem za něj rád. Gól mu pomůže.“

Slovácko - Slavia: Jurečka perfektní bombou překonal Heču! 1:2 Video se připravuje ...

Také vy jste se trefil z dálky a nachytal gólmana Milana Heču.

„Měl jsem před sebou prostor. Koukal jsem nahoru a byl tam jen Mojmír Chytil na dva stopery. Zkusil jsem vystřelit a vyšlo to.“

Když jste střídal, fanoušci pískali. Víte proč?

„Asi se jim nelíbilo, že jsem dal Slovácku dva góly. Když hrajete venku, je to asi normální.“

Pokutový kop jste si vzal automaticky. Jste určený jako číslo jedna?

„Jsme tři, já jsem se cítil dobře a věděl jsem, že proměním. Soustředil jsem se na to, abych to utáhl k tyči a nedal Milanovi šanci. Myslím, že se to povedlo.“

Před gólem Filipa Vechety jste prohrál u lajny souboj s Patrikem Blahútem. Vyčítáte si to?

„On měl trošku štěstí. Já jsem tam šel agresivněji a balon se k němu odrazil. Škoda, že jsme pak tu situaci nedohráli. Napravil jsem to gólem.“