Liga se změní. Česko podle Polska, Bárta asi ředitelem. Co Svoboda?

Jaroslav Tvrdík se raduje poté, co Slavii los přiřkl AC Milán • iSport.cz

Liga si schválila změnu svých stanov. Napříště ruší pozici předsedy a obsazení ligového výboru odvíjí převážně od postavení v prvoligové tabulce. Vyšší pravomoci přejdou do rukou výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace. Česko hledalo a našlo inspiraci v polském modelu.

Co zůstane, je počet lidí ve vedení profesionálních soutěží, tedy první a druhé ligy. Tedy sedm. Zásadně se však promění způsob, jakým dojde k obsazení tohoto Ligového výboru. Až doposud si první liga zvolila pět zástupců a z nich předsedu, druhá dva zástupce.

Nově se složení výboru narodí takto:

a) 4 členy jmenují prvoligové kluby, které skončí v uplynulém ročníku na prvních čtyřech místech

b) 1 člena zvolí prvoligové kluby ze zbývajících dvanácti klubů

c) 1 člena jmenuje druholigový klub, který skončil v tabulce nejvýše a zároveň nepostoupil do první ligy (první nepostupující; pokud by jím bylo béčko prvoligisty, přechází právo na další klub)

d) 1 člena zvolí druholigové kluby ze zbývajících patnácti klubů vyjma béček.

Z toho logicky vyplývá, že funkční období Ligového výboru bude nově činit jeden rok namísto dosavadních čtyř, a to od 1. 7. do 30. 6. následujícího léta. Stávající vedení v čele s Dušanem Svobodou, které mělo končit v polovině května, si prodlouží mandát od konce června.

Ten v té chvíli skončí také role předsedy, zanikne. „Dochází tím k odpolitizování tohoto orgánu,“ vysvětlil dosluhující šéf Dušan Svoboda. Jeho pravomoci by měl z největšího převzít výkonný ředitel LFA, který bude ligu zastupovat navenek. Tím bude téměř jistě stávající ředitel Tomáš Bárta. Svoboda nevylučuje, že bude členem příštího ligového výboru coby nominant Sparty.

Stávající vedení ligového výboru

předseda

Dušan Svoboda

místopředseda za ligu

Adolf Šádek

místopředseda za druhou ligu

František Jura

členové za ligu

Václav Brabec

Tomáš Bůzek

Dariusz Jakubowicz

člen za druhou ligu

Tomáš Linhart

Koho by asi nominovala silná čtyřka

Sparta - Dušan Svoboda

Slavia - Tomáš Bůzek

Plzeň - Adolf Šádek

Baník - Václav Brabec

Pozn.: První tři týmy mají umístění v nejlepší čtyřce (téměř) jisté, Baník o ni musí ještě bojovat.