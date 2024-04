Pravděpodobné sestavy: Chybí trenéři, Slavia s Juráskem. Preciadův návrat

Základní část FORTUNA:LIGY finišuje. Zbývají čtyři zápasy, než vypukne nadstavba. Slavia se v 27. kole představí v derby s Bohemians, naskočit by mohl talentovaný křídelník Matěj Jurásek. Sparta už má k dispozici Angela Preciada, který se vrací po trestu za faul na Jana Bořila. Naopak Plzeň, Pardubice a Teplice se musejí obejít bez trenérů na lavičce. Důvodem jsou karty. Projděte si v tradičním článku, jak by mohly vypadat úvodní jedenáctky všech týmů. Pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.