Nezmar: Do FAČR jsem vstupovat nemusel. Věřím ve férové jednání

Slovan Liberec nesouhlasí s tím, že Jan Nezmar musel vstoupit do fotbalové asociace, aby mohl sednout do židle generálního ředitele klubu. „Bylo to mé osobní rozhodnutí, vstup nebyl nutný,“ říká funkcionář v reakci na článek na iSport.cz.

Jde o souboj pohledů na právní záležitost, který je v tomto konkrétním případě už čistě akademický, protože Nezmar prostě členem je. Klub vidí věc svým pohledem, asociace ho neodmítá, ale libereckým výkladem si není úplně jista.

Ještě než si přiblížíme oba výklady, je podstatné si připomenout, proč je otázka Nezmarova členství citlivá. Pouze jako člen totiž spadá pod pravomoc etické komise FAČR, která bude už příští středu řešit jeho výroky a jednání zachycené v odposleších v souvislosti s Berbrovou kauzou. A rozhodne, zda s ním zahájí řízení, nebo nikoli.

K tomu Nezmar na klubovém webu píše. „Samozřejmě, přepisy odposlechů, které se objevily v médiích, nikdy nesmažu a s jejich obsahem musím žít. Realita je nicméně taková, že jsem se ničeho nedopustil, nebyl jsem obviněn, nebyl jsem odsouzen. Byl jsem jednou podat svědeckou výpověď. V dnešní fotbalové prostředí mám v tuto chvíli důvěru, a proto jsem se dobrovolně rozhodl vstoupit do FAČR a případně podstoupit jednání před etickou komisí, které jsem připraven nabídnout maximální součinnost. Pevně věřím, že šetření bude férové, nezávislé a nebude se tendenčně snažit o exemplární potrestání.“

A teď k oné právní debatě, zda Nezmar musel, či nemusel coby generální ředitel vstoupit do FAČR. Deník Sport se ve svém původním článku opřel o předpis s názvem Klubová licenční pravidla. V něm se v bodě 53 píše, že „Všichni administrativní, techničtí, lékařští a bezpečnostní pracovníci vykonávající jakoukoliv z funkcí uvedených v článcích 36 až 43 a v článcích 47 až 52, musí být registrovanými členy FAČR.“ S tím, že na Nezmara sedí článek 36 a pozice generálního manažera.

Slovan Liberec to vidí jinak, takto: „Článek 36, který pracuje s pojmem ‚generální manažer‘, totiž krátce popisuje, že generálním manažerem se rozumí člověk, kterého klub při licenčním řízení určí jako odpovědného za jeho provozní záležitosti. V případě Slovanu Liberec takovým člověkem nicméně ani fakticky, ani formálně není a nebude Jan Nezmar. Struktura byla připravena tak, aby se on mohl věnovat v maximální možné míře sportovní koncepci a strategii a bylv minimální míře zatěžován provozními a formálními povinnostmi a okolnostmi souvisejícími s chodem klubu,“ píše Slovan ve svém prohlášení.

A dodává, že řídící pravomoci spadají pod představenstvo, jehož předsedkyní je Petra Kania, manželka nového majitele Ondřeje Kanii. „Ona je tedy formálně a fakticky tou osobou, která je dle článku 36 odpovědná za provozní záležitosti a splňuje tak definici generální manažer.“

Na fotbalové asociaci to takto jednoznačně nevidí, i když to ani nevyvracejí. „Jan Nezmar se stal členem asociace. Pokud by se jím však coby generální ředitel klubu nestal, bylo by to určitě téma pro licenčního manažera. A sice, zda to je, nebo není v souladu s licenčními podmínkami,“ sdělil stanovisko asociace její mluvčí Martin Gregor.