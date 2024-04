Hapal: Na konci jsem věřil. Stopeři? Nechtěli jsme sahat do složení

Utkání bylo ohromně atraktivní, líbilo se i vám?

„(hořce se usměje) No, pro mě jako trenéra to nebylo nic moc, protože čtyři branky jsou příliš. My jsme snad tolik v téhle sezoně neinkasovali. Takže tak. Ale je pravda, že jsem na konci věřil. Vždycky po nějaké sparťanské ztrátě, jsme měli náznaky, přechody do útoku máme velice rychlé a dobré. Proto jsme si říkali po druhém gólu: Potřebujeme dát ještě třetí a Sparta bude nervózní.“

Co rozhodlo o výhře Sparty?

„Myslím, že první branka plus takový patnáctiminutový výpadek ve druhém poločase, kdy byla Sparta lepší. Nicméně jsme to nevzdali, hráli až do posledních minut a zápas jsme zdramatizovali. Mě ale mrzí hlavně začátek zápasu.“

Proč?

„Dobře jsme do něj vstoupili, měli jsme tam dost situací, které jsme mohli líp vyřešit a vstřelit gól. Kdybychom vedli, možná by pro nás byl zápas lepší. Místo toho jsme řešili individuální chyby hlavně v defenzivní činnosti.“

To se týkalo především stoperské dvojice. Co jste říkal na její výkon?

„Myslím, že David Lischka nějakou vážnější chybu neudělal, ale samozřejmě Filip Blažek byl u dvou gólů, u prvního a druhého. Ale rval se až do konce, stejně jako všichni ostatní. Takže ano, nebylo to ideální, optimální, přesto jsme do složení nechtěli sahat.“

Co na Spartu na začátku fungovalo?

„Věděli jsme, že jsou velice silní v rozehrávce ve třech. Chtěli jsme je napadat vysoko, ale ne za každou cenu je nahánět někde u šestnáctky soupeře, protože to bychom si zavřeli prostory po zisku míče, abychom mohli chodit do rychlejších protiútoků. Jenže ty se nám nedařily, protože jsme zkazili nějakou přihrávku, nebyli jsme přesní. Myslím ale, že tohle platí na Spartu i každého jiného soupeře, pokud jste dobře organizovaní a dynamičtí ve sprintových a presingových věcech.“

Góly vám dali klasičtí sparťanští střelci. Ja se čelí trojici Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič?

„Byli v dobrém pohybu, ale nemám pocit, že by nás v první půli Sparta nějak přehrávala. My jsme některé situace nedohráli, jak už jsem říkal… Jsou určitě nepříjemní, výborní hráči. Birmančevič, Haraslín, který přišel ve druhé půli, Kuchta je reprezentační útočník. Je těžké na ně hrát, ale kdybychom neudělali individuální chyby, bylo to jiné. Třeba Blážovi podjel balon pod nohou při druhém gólu, při prvním jsme to mohli odehrát z první, neměli jsme nechat balon padat. Třeba by ke gólům nedošlo, na druhou stranu oni by si asi vytvořili jiné šance.“

Kvůli nemoci Jiřího Letáčka šel do brány Jakub Markovič. Obstál?

„Samozřejmě, dostal čtyři góly, ale vypadal dobře. Nevinil bych ho ze žádného gólu, nakonec nás ještě podržel.“