O co se hraje v 30. kole: šlágr v Ostravě, titulové derby i dno tabulky

Video se připravuje ... Karty před nadstavbou jsou někde jasně rozdané, někde to bude v posledním kole základní části FORTUNA:LIGY ještě drama. Nezajímavější boj bude rozhodně o čtvrté místo a o samotnou účast ve skupině o titul, který je díky zápasu Baníku a Liberce úzce provázaný. Zajímavá je i situace na druhém konci ligy. Kde naopak budou hrát týmy bez tlaku? Web iSport.cz přináší shrnutí zápas po zápasu, o co vše se v 30. ligovém kole hraje.

Baník – Liberec Hraje se primárně o: čtvrté místo/účast ve vrchní skupině Ostravané už mají jistotu skupiny o titul, o co hrát ale mají, mohou totiž stále ztratit čtvrté místo. Pokud se svěřenci trenéra Hapala nechtějí spoléhat na překvapivou remízu/prohru Mladé Boleslavi v Jablonci, musí si ve svém utkání jít za výhrou. Zajímavé ale je, že pokud by Baník spadl na pátou příčku, vyhne se další „klasice“ na Letné. Utkání nadstavby se Spartou by se hrálo na Bazalech. I Liberec nebude myslet na nic jiného než na tři body, může se ještě dostat do skupiny o titul. I proto půjde o jeden ze šlágrů kola. Teoreticky by tam Severočechy dostala i remíza, Slovácko by ale muselo padnout v Českých Budějovicích. Všichni liberečtí pronásledovatelé hrají s týmy top trojky. Šance, že by Slovan spadl na 8. - 10. místo, je tak malá. SESTŘIH: Sparta - Baník 4:3. Dramatickou přestřelku řídili Birmančevič a Kuchta Video se připravuje ...

Bohemians – Pardubice Hraje se primárně o: body/pozici ve skupině o záchranu Bohemka si v Ďolíčku může užít zápasu, kde na ní nebude ležet pomyslný balvan nutné výhry. Situace „Klokanů“ se za žádných okolností před skupinou o záchranu nezmění, půjdou do ní z čela tabulky. Ze strany domácích tak půjde jen o body, které jim zajistí klidný dojezd sezony. Pro Pardubice se ještě v posledním kole může hodně změnit. Mohou poskočit na 12., ale i spadnout na 14. místo. Druhá možnost by znamenala o domácí zápas méně v nadstavbě. K pojištění současné 13. příčky jim stačí bod, pokud myslí výš, musí jít za výhrou. SESTŘIH: Karviná - Bohemians 1:1. Domácí dlouhou přesilovku nevyužili Video se připravuje ...

České Budějovice – Slovácko Hraje se primárně o: pozici ve skupině o záchranu/účast ve skupině o titul Jihočeši rozhodně proti Slovácku nenechají svou kůži lacino. Neprohráli tři zápasy v řadě a doma naposledy porazili vysoko postavený Liberec. Pokud vyhrají i nyní a zároveň Zlín prohraje, mohou jít do nadstavby ze 14. místa, které by zajistilo domácí výhodu s přímými konkurenty v boji o záchranu (15. - 16. místo). A právě doma získalo Dynamo 83 % svých bodů. I jejich soupeř má o co hrát. Dlouho se zdálo, že výsledková krize pošle Moravany až do prostřední skupiny, kolo před koncem ale drží Svědíkovi muži trumfy stále v rukou. Mezi nejlepší šestkou je jistojistě udrží výhra, při remíze a prohře už by se museli ohlížet na výsledek Liberce. Při prohře Boleslavi je lákavý i posun na 5. příčku. SESTŘIH: Teplice - České Budějovice 2:2. Dynamo srovnalo z penalty Video se připravuje ...

Hradec Králové – Slavia Hraje se primárně o: pozici v prostřední skupině/body „Votroci“ neprohráli už čtyři zápasy v řadě a díky tomu jsou jistými účastníky play-off o Konferenční ligu. Teď je bude především zajímat, z jakého umístění do ní půjdou. Mohou skončit kdekoliv od 7. do 10. místa, tudíž určitou motivaci mají, přesto se pro ně příliš nezmění. A pozor, je tu ještě jeden možná až bláznivý scénář. V případě, že Hradec porazí Slavii a Liberec, Olomouc i Slovácko prohrají, posunou se Východočeši mezi elitu. To je ale extrémně nepravděpodobné. Slavii z druhého místa před nadstavbou už nic neposune, přesto nebyl tlak na tři body nikdy v této sezoně vyšší. Spartě se v nejlepším mohou přiblížit na bod, což by před nadstavbou bylo bod blíže než v minulé sezoně. V nejhorším případě (remíze/prohře + výhře Sparty) ale budou mít na první místo takové manko, že o titul mohou přijít hned v druhém kole nadstavby. V derby. SESTŘIH: Slavia - Olomouc 2:2. Nečekaná ztráta i po Zimově minele. Bod z drtivého finiše Video se připravuje ...

Jablonec – Mladá Boleslav Hraje se primárně o: umístění ve skupině o záchranu, čtvrté místo Obrovské trápení Jablonce přiblížilo Severočechy blíže sestupovým vodám, než by bylo zdrávo. Jejich umístění v tabulce se už ale před nadstavbou dramaticky nezmění, mohou maximálně spadnout z 12. na 13. místo. Pokud ale nevyhrají Pardubice, současné umístění udrží i prohrou. Mladá Boleslav si ovšem ve venkovních utkáních libuje, na jaře neprohrála ani jedno, čtyřikrát to byla ale remíza. Pokud to myslí David Holoubek s útokem na čtvrté místo vážně, musí bezpodmínečně vyhrát a doufat v prohru Baníku. Pokud mu půjde spíše o udržení pátého místa před Slováckem, postačí remíza. SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:2. Dvougólový náskok ještě do přestávky, domácí už stihli pouze snížit Video se připravuje ...

Olomouc – Sparta Hraje se primárně o: Umístění v prostřední skupině/body Stejně jako u Hradce existuje vzdálená možnost, že by se Olomouc podívala do skupiny o titul. Musela by ale porazit Spartu a doufat v prohry Slovácka a Liberce, což je dost nepravděpodobný koktejl okolností. Před vyprodaným Androvým stadionem tak hrají bez většího tlaku, umístění ve skupině o Konferenční ligu jí u jakéhokoliv umístění přisoudí vyrovnaného soupeře. Sparta nebude především chtít ponechávat nic náhodě (v tomto případě Hradci). Pokud v Olomouci vyhraje, půjde v nejhorším případě do nadstavby se čtyřbodovým náskokem, dvojnásobným oproti minulé sezoně. V celé nadstavbě by pak musela dvakrát ztratit body (prohra a remíza), aby o titul přišla. Slavia - Olomouc: Chytil dotlačil míč do sítě - 2:2. Nebyl ale před tím Bořil v ofsajdu? Video se připravuje ...

Plzeň – Teplice Hraje se primárně o: body/umístění v prostřední skupině Zápas, kde je v sázce z celého kola suverénně nejméně. Plzeň o třetí místo přijít nemůže a v nadstavbě by se musely dít šílené věci, aby ho ztratila tam. Viktoriáni se tak budou soustředit především na finiš domácího poháru, přesto ale nebudou určitě chtít diváky v Dossan Aréně zklamat. Ani Teplice na sebe nemusí nijak zvlášť tlačit, poprvé od roku 2019 hrají jinou skupinu než o záchranu a jakékoliv vyšší umístění v prostřední skupině by byl bonus. Pokud Hradec i Olomouc prohrají, katapultuje je výhra na 8. místo a remíza jim zajistí 9. místo. SESTŘIH: Slovácko - Plzeň 1:1. Daníček vrátil domácí do první šestky Video se připravuje ...