Experti o Slavii a titulu: Ztratila ho, důvod v Plzni. Šance by byla, ale...

Stanislav Levý

trenér a expert Sportu

Velká komplikace

„Remízou s Olomoucí si cestu za titulem hodně zkomplikovala. Bude záležet na posledním kole základní části, jak zvládne zápas v Hradci Králové a jestli Sparta porazí Olomouc. Pokud zůstane do nadstavby čtyřbodový rozestup, bude to pro Slavii velký problém. Situaci už nebude mít ve vlastních rukou, bude muset vyhrát derby na Letné a navíc se spoléhat, že rival ještě klopýtne. Z toho důvodu je to velká komplikace.“