Kozel vysvětlil konec v Liberci: Uniklé informace jsou záhadou

Liberec padl v Teplicích v úvodním duelu semifinále play off o Konferenční ligu 0:2. Kromě dojmů ze zápasu se však kouč hostů Luboš Kozel rozpovídal také o svém konci na lavičce Slovanu, o němž jsme vás informovali už v minulosti. Nyní ale promluvil sám kouč. „Po sezoně končím. Chtěl jsem to uvést na pravou míru. Vím to už delší dobu. Ty informace ale už unikaly nějaký ten čas a unikaly pravdivě, což je mi záhadou,“ řekl Kozel po utkání v Teplicích. Odveta u Nisy příští týden tak může být jeho posledním duelem coby zaměstnance libereckého klubu.

Zdálo se, že Liberec má někdy i optickou převahu. Zejména na začátku druhé půle, kdy Tupta orazítkoval tyč, ale pak otevřel skóre Fila. Lámal se tam zápas?

„Nemůžu být spokojen. Výsledek neodpovídá průběhu utkání. Nebyli jsme zkrátka efektivní. Dopustili jsme, aby šli do rychlého přechodu. Fila střílel nádherně, ale byla to naše nejlepší pasáž. Hodně to oživil Višinský a pak tam za mě byla teda jasná penalta na něj. Bohužel nebyla písknutá.“

Jak mrzí ten druhý gól? To je do odvety obří komplikace.

„Je to nesmyslná chyba, kdy Doumbia ztratil balón a dopustili jsme, aby Teplice šly do dvoubrankového vedení. Byla to naše bohorovnost, to se nesmí stát. Nevím, jestli měli tři střely na bránu, z toho dvě krásné rány zpoza vápna. Co s tím chcete dělat? Z hlediska našeho výkonu byla největším problémem finální fáze. Dva až tři góly jsme dát mohli. Teď ale nic nebalíme, doma se pokusíme vše zdramatizovat, případně otočit.“

Jak na tom je Luka Kulenovič po tom otřesném střetu s tyčkou v plné rychlosti?

„Je při vědomí, má naražená žebra, poraněné ucho. Co vím, tak si část té situace ani nepamatuje. Až přijedeme do Liberce, tak půjde na CT, dál uvidíme. Zamrazilo mě. Ani Marios Purzitidis nevypadá dobře po tom střetu s Gningem. Naštěstí to ale ani u jednoho nevypadá, že by to mělo být tak vážné. Pokud by ale měli příští týden chybět, bude to pro nás oslabení.“

Teplice jste v této sezoně ve třech vzájemných zápasech ještě neporazili, co je potřeba změnit?

„Ideálně musíme dát gól co nejrychleji. Opakuju, že i v tomhle zápase jsme několik šancí měli, ale bohužel. Nesmíme jim dovolit to, v čem jsou silní. Tedy přechod do útoku a darovat jim prostor na střelbu. Domácí byli přímočařejší a hráli jednodušeji. My někdy kombinujeme do rohového praporku.“

Jak moc chyběl Jan Žambůrek a proč nenastoupil?

„Má problém s kotníkem a celý týden netrénoval, takže nemohl nastoupit.“

Blíží se konec sezony, jak vypadá vaše budoucnost v Liberci?

„Po sezoně končím. Chtěl jsem to uvést na pravou míru. Vím to už delší dobu, ale dohodli jsme se s vedením, že to zveřejňovat nebudeme. Ty informace ale už unikaly nějaký ten čas a unikaly pravdivě, což je mi záhadou, protože to věděli snad tři nebo čtyři lidi. Já jsem tuto skutečnost oznámil hráčům už dříve, což pro mě bylo to nejdůležitější.“

Odkdy víte, že končíte na lavičce Slovanu?

„Dohodli jsme se s vedením po zápase s Plzní, měli jsme před Slováckem a nechtěli jsme šířit nějaké informace. Mám smlouvu i na příští rok v případě nějakého výsledku, který by se udělal nebo neudělal. Teď ale vím, na čem jsem. Z různých zdrojů ale ty informace unikaly, ani mně se v tom pak nepracovalo příjemně. Pak to vnímá i kabina.“

Mrzí vás takový konec?

„Na tohle bych teď asi nechtěl odpovídat. Beru to jako fakt a respektuju takové rozhodnutí. Podle toho se taky chovám. Snažím se dokončit sezonu co nejlíp to jde, abychom dosáhli dobrého výsledku Řekli jsme si v kabině, že jedeme naplno až do konce. Mrzí mě, že jsme se nedostali do té první šestky, protože nám víceméně scházel jeden gól. Snažíme se stále, ale ani v Teplicích nám štěstí moc nepřálo.“

Víte, proč s vámi vedení dál nepočítá?

„To bych nerad teď rozebíral. Předpokládám, že i klub vydá nějaké prohlášení. Prostě se rozhodli pro nového trenéra, na což mají právo. Já se to dozvěděl ve chvíli, kdy už nějaké signály byly.“