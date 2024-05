Liga očima fanoušků: Myš Šulcík, dominance Slavie a Kuchtovy lahůdky

Sešívaní vstoupili do nadstavbové části na jedničku, Baník dominantním výkonem převálcovali 5:0. Povel z Letné zní jasně, znovu titul! Svěřenci kouče Briana Priskeho jdou trofeji naproti. Slovácko porazili fotbalisté Sparty 4:2. Kaňka se ale našla. Na Adamu Karabcovi byla znát nedostatečná herní praxe. Co takhle hostování? Plzeňští si vyšlápli na Boleslav a hráči Bohemians odevzdali Budějovicím tři body. Projděte si tradiční fanouškovské sloupky, které server iSport.cz a deník Sport přináší každý týden.

Trenér Hapal vše podřídil druhému kolu nadstavby, kdy hostíme Mladou Boleslav, a nechal na lavičce sedět všechny hráče, kterým hrozila v případě žluté karty stopka. Ukázalo se však, že lavička není tak kvalitní. První poločas na Slavii byl ještě celkem slušný, druhý ale hlavně po vyloučení Tanka strašný. Tankovi bych červenou ani nevyčítal, spíše to, že je celé jaro z formy. To je ostatně více hráčů, a hlavně naši dva stopeři. Dostat jako čtvrtý tým pětku… Celá defenziva nefunguje a v posledních pěti zápasech jsme dostali děsivých patnáct branek. S tím je třeba něco udělat – a že toho času je hodně málo! Jediné pozitivum je fungující spolupráce Grygara, který dostal v těžkém zápase poprvé v základu šanci, se Šínem. S Boleslaví musíme vyhrát. V případě jiného výsledku vidím čtvrté místo jako málo reálné. Ukáže se, jestli se trenérova sázka vše na tenhle zápas prozatím vyplatila anebo jsme si to měli se Slavií rozdat jako aspirant na evropské poháry. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly!

Fanoušci v Edenu si přece jen zase užili vysoké vítězství po skvělém výkonu hráčů v červenobílých dresech. Od první minuty šla Slavia proti Baníku za vítězstvím, šance střídala šanci, na první gól se nicméně muselo čekat skoro půl hodiny. Ivan Schranz předvedl příkladný důraz, prodral se k dorážce vlastní střely a zaznamenal vítěznou branku. Poslední čtvrthodina první půle byl jediný úsek hry, kdy soupeř vypadal alespoň vzdáleně jako tým, co chce hrát evropské poháry. Po změně stran přišla uklidňující druhá branka, vyloučení Tanka a další pěkné góly. Trenér Trpišovský poznamenal, že Tanko nedostal původně ani žlutou kartu, já bych dodal, že sudí Szikszay vlastně ani nepískl faul a hru přerušil jen na základě toho, že se Tomáš Holeš svíjel na zemi v bolestech. To opravdu není dobrá vizitka pro rozhodčího, který v Edenu například nezvládl podzimní derby. To poslední v sezoně čeká Slavii už v sobotu. Jedině výhra udělá ligu napínavou minimálně o kolo déle. Jak vtipně deklarovala Tribuna Sever, už jsme měli vyhrát čtyři derby, ty m**ore!

VIKTORIA PLZEŇ

Motorová myš Šulcík, máme lehké nohy

Jo jo, když se daří, tak se daří. Další soupeř, další výhra 3:0. Tak jsem si nějak myslel, že ta Bolka se bude více rvát o flek do Evropy, ale nějak jim to nešlo. Pěkně jim zase utekl Šulcík, naservíroval to do vápna a bum, bum, je to tam. Je to naše motorová myš, pořád někoho otravuje, a nese to ovoce.

Oni všichni mají lehké nohy: výš vylézt nepůjde, níž nespadneme, a tak hrajeme pro radost. Přitom jsem měl strach, jaký přístup k tomu hráči budou mít – a oni se k tomu postavili čelem. Určitě nám to vydrží a ty Pražáky ještě pozlobíme. Pan trenér vzal novou smlouvu, prý zase na rok. Je to dobře a já mu držím palce, ať ji dodrží. Hele, měšec nemáme jako někdo bezedný, kdyby tak někdo vymyslel platové stropy jako v NHL, to by se asi děly věci. Takhle se nedá nic dělat, já jsem s naší skorosezonou zatím spokojen. Ještě ten pohár, to by bylo něco.

Čest královně Viktorce. Zvykejme si, dobře už tady bylo.

