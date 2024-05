Karma za Slavii? Hapal: To je váš pocit. Jiní by měli navázat na Ewertona

Nevyčítáte si teď zpětně šetření hráčů před týdnem na Slavii?

„Už jsem u vás četl, že to je karma za Slavii. To je váš pocit.“

Je.

„Pro nás to karma není. My jsme takhle byli nachystaní, připravení, bohužel to výsledkově nevyšlo. Jestli to vy berete za karmu, tak já nevím… Já samozřejmě na štěstí ve fotbale věřím, ale my jsme proti Boleslavi mohli hrát se všemi hráči, jak jsme chtěli. Bohužel se nám to nepovedlo.“

Proč?

„Opakují se nám inkasované góly v úvodech utkání nebo druhých poločasů. To je velký problém. Pak nám patnáct minut trvalo, než jsme se do zápasu dostali, ale poté jsme nabrali tempo a vypracovali si dost příležitostí na to, abychom skóre ještě v prvním poločase otočili. To se nám nepovedlo, nedali jsme góly, soupeř naopak jeden ano a proto vyhrál. Co k tomu říct víc... Myslím, že statisticky jsme byli jasně lepší. Bohužel máme však jen tři střely na bránu, hodně nám jich soupeř zablokoval nebo jsme byli nepřesní. Koncovka nás teď trápí, navíc znovu inkasujeme, přitom bychom rádi hráli s čistým kontem. Škoda. Ten zápas se určitě dal otočit.“

Nemohl mít na hráče vliv tlak a nervozita v souvislosti s přímým soubojem o čtvrté místo?

„Neřekl bych. I na lavičce jsme si v prvních patnácti minutách říkali, že vstup nebyl dobrý. Roli samozřejmě hrála rychle inkasovaná branka, ale po té první šanci jsme se do toho dostali a věřili, že to otočíme, jakmile vstřelíme vyrovnávací gól. Ale to se nepovedlo. V tom měla Boleslav kus štěstí, nebo nechci říct štěstí, ale chyběl nám klid v koncovce, případně v předfinální fází. Centrů tam bylo dost, některé hodně nepřesné, ale situací jsme si mohli vypracovat víc.“

Filip Kubala spálil dvě tutovky, jak se cítí?

„Je zklamaný, jako bez výjimky všichni. Samozřejmě měl šance, nedal je. To stejný měl i Šíňas, tam to výborně chytil gólman. Takhle to je, když nedáte gól. Od Filipa se čekají, ale já pořád tvrdím, že je dobrým hráčem. Jednou to odšpuntuje.“

Ale ve druhém poločase už jste si toho moc nevytvořili...

„Měli jsme tam jednu šanci Šíňase, ale jak jsem řekl, byli jsme neskutečně nepřesní. Já se nedíval na statistiky první a druhé půle, ale v celé sezóně máme problém s dobýváním plných obran soupeřů. A když už se tam dostaneme a šanci máme, tak ji neproměníme. Některým mužstvům stačí jedna, dvě šance a gól dají. My své příležitosti zahodili.“

Ani Ewerton nebyl tak výrazný ve finální fázi, že?

„Byli na něj připraveni, hlídali si ho, zdvojovali. On se v týdnu potýkal s nachlazením, což mohlo hrát roli v závěru utkání. Ale já bych Eweho nechtěl vůbec hodnotit, protože nám udělal spoustu zápasů. Měli by na to navázat i někteří jiní hráči. Tam nám chybí víc odvahy a kvality v řešení. Nad tím by se hráči měli zamyslet, pokud chtějí vyhrávat takové zápasy.“

Kubala říkal, že vás soupeř zaskočil rozestavením i velmi defenzivním způsobem hry.

„Proměnili to. My jsme předpokládali, že když výkony některých hráčů v Plzni nebyly optimální, nějaké změny budou. Ale to vaříme z vody. Věděli jsme, že budou praktikovat čtyřobráncový systém, že jsou velice nebezpeční v rychlých protiútocích, ale určitě jsme nečekali, že budeme hrát do plné obrany až takhle. Tahle strategie jim pomohla k zisku tří bodů, ale myslím si, že jsme se s tím měli vypořádat daleko lépe. Stačilo proměnit ty situace, které jsme měli.“

Čtvrté místo už na rozdíl od Boleslavi nemáte ve svých rukou. Nemůže být ale právě to přelití tlaku na soupeře výhodou?

„Uvidíme. Jsou tady tři zápasy, my uděláme všechno pro to, abychom se na čtvrté místo znovu vrátili. To je naše povinnost a takhle přemýšlí každý z nás. Nejen realizák, ale i hráči. Pak počkáme, co přinese závěr. Ano, už to nemáme ve svých rukách, teď to má Boleslav, ale nebudeme skládat zbraně.“

V úterý hrajete na Spartě, kde jste nedávno odehráli hodně divoké utkání…

„Na druhou stranu jsme tam tři branky vstřelili. Co bychom za to proti Boleslavi dali... Vyhráli bychom 3:1. Každopádně jsme čtyři góly dostali, takže se nachystáme a připravíme. Pak máme venku Plzeň, doma Slovácko. Ve hře je devět bodů, vše je otevřené.“

Do brány jste vrátil Jiřího Letáčka, řešili jste to v týdnu hodně?

„Máme vyrovnané gólmany. Markýz nás v minulých utkáních držel, měl dobré zákroky, ale obdržel jedenáct branek, takže jsme se vrátili k Letymu. Ale určitě bych Markýze z porážek ani gólů nevinil, řekl jsem to i na přípravě před mužstvem, protože se na nich nepodílel tak, že by nějaký zavinil. Naopak, my jsme mu nepomohli.“

Ani Letáčkovi ve druhé minutě. Neměl se spíše David Lischka navázat s Antonínem Vaníčkem než vystavovat protihráče do ofsajdu?

„Za nimi byl Patrick Kpozo, Lišák se mohl navázat, ale spíše si myslím, že jsme neměli propadnout v prvním souboji. Juroška propadl, Buchtič se také nenavázal, když mu tam zaběhl hráč, a nakonec to skončilo vlastním gólem. Možná kdyby balon proletěl, nic by z toho nebylo. Nevím. Viděl jsem to jen zběžně. Nicméně ve druhé minutě je to chyba.“

A ve finále jediná vážnější situace hostů.

„My to víme, proto to říkám. Nemůžu upřít našim klukům snahu, ale pak v kabině po zápase je v kabině velké zklamání. Ale je to o gólech. My ho dostali a nedokázali jsme na to zareagovat, i když šance na to byly. Ještě na konci první půle tam Lety něco chytil na přední tyči, ale nevím, jestli to považovat za stoprocentní šanci.“

Každopádně Baník doma vyhrál od září jednou...

„Podívejte, všichni to víme, všichni to vnímáme. I hráči. Když si vezmu dnes tu atmosféru, tak fanoušci byli výborní, vynikající. Samozřejmě po zápase panovalo zklamání. Nadávali hráčům, nadávali trenérům, nadávali všem, protože to podstatné – výsledek – nebylo. Nevím, jestli fanoušci neviděli snahu, ta se mužstvu nedala upřít, ale chtějí vidět výsledek. Možná, že by nás víc vytleskali za špatný výkon, ale za tři body. To je fotbal. My jsme každopádně zklamaní, že se nám nedaří doma vítězit, ale nevím. Třeba ještě bude šance. Věřím tomu. My už jich měli spoustu, že jsme mohli výsledek urvat, ale nepodařilo se. Ani teď. Třeba to přijde až na úplný závěr.“

Zbývající los v boji o čtvrté místo

3. kolo:

Mladá Boleslav-Slovácko

Sparta-Baník

4. kolo:

Mladá Boleslav-Sparta

Plzeň-Baník

5. kolo: