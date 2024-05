Karvinští se vztekali, Bartošák jásal. Prokoučoval jsem to, hlesl kouč Bielan

Tady jde o zdraví. Srdce se zastavují, pak se zase rozběhnou. Na diváky jdou mdloby, mají náběhy na infarkt. Euforii střídá bezbřehý smutek. Boj o záchranu nabral obrovské grády. Co ukázal klíčový duel víkendu? Zlín se v Karviné vykopal z hrobu, žolík Lukáš Bartošák v 93. minutě vyrovnal na 2:2. „Skvělý výsledek,“ ulevil si kouč Bronislav Červenka. „Měli jsme srdce, ale chce to mít i hlavu. Je co napravovat,“ dodal kriticky.

Jeho tým dotáhl dvoubrankové manko. Urval bod ze zápasu, který se pro něho vyvíjel velmi zle. Dokud nevyrazil na hřiště Lukáš Bartošák. Jindy kapitán, tentokrát v roli náhradníka. A spasitele. „Když jsem byl v Karviné, dával jsem góly Zlínu. Teď je to opačně. Po první brance jsem emoce trošku krotil. Věřil jsem, že ještě nějaká šance přijde. Naštěstí se to pak ke mně odrazilo a už to nešlo udržet,“ vykládal zkušený záložník, jenž se spoluhráči propadl u rohového praporku euforii z vyrovnání „last minute“.

Zlín se bodově udržel Karviné a po utkání plály v mix zóně emoce. Ty negativní ze strany domácích, kteří si hodně komplikují život mezi elitou. Nehrají vůbec špatně, ovšem kolabují v závěrech duelů. Minule v Jablonci, nyní doma se Zlínem. „Je to jenom naše vina,“ nehledal výmluvy záložník Rajmund Mikuš. „V devadesáté třetí minutě děláme ve středu hřiště patičky, zidanovky a ztratíme balon. Chybí nám tam zkušenosti,“ dodal slovenský tahoun, jenž nahrál Ezehovi na druhý zásah. V rozhodující chvíli přišel o míč při pokusu o kličku jinak platný David Moses. „Beru to na sebe, prokaučoval jsem to,“ hlesl trenér Marek Bielan. Proč ta drsná sebereflexe? Vyčítal si, že nevystřídal málo zkušené hráče ze středové řady.

Slezané jsou předposlední jen díky lepším vzájemným zápasům. A nyní jedou ke dvěma venkovním partiím na Bohemians a do Pardubic. „Jsme dobrá parta a máme lepší tým než Zlín i Budějovice,“ tvrdil Mikuš, zatímco šéf klubu Jan Wolf neustále emotivně řešil sporné situace na hřišti. „Měli jsme kopat dvě penalty,“ vykřikoval u šaten a pokračoval i nahoře v patře v rámci tiskové konferenci. „Řekni, jak to bylo,“ nabádal Mikuše, jenž klidným hlasem hodnotil utkání. Domácí cítili křivdu. Rozčiloval se i zraněný gólman Dominik Holec, jenž si kontroverzní momenty vyříkával s Otakarem Novákem, trenérem brankářů soupeře. „Já jsem tam žádnou penaltu neviděl,“ ujišťoval Bartošák.

Zlínští byli dlouho na dně. Spasil je nástup bývalého hráče Karviné. Zkušenému borci parádně sedly dvě rány. Jedna z dálky levačkou a druhá pravačkou pod břevno na konci nastaveného času. „Šli jsme si za tím, zjednodušili jsme hru. Karviná hrála výborně, sebevědomě. Má skvělé hráče. Ale v nadstavbě už to není o fotbale, bude to každý zápas boj, válka. Musíme sbírat odražené balony, sypat tam jeden centr za druhým a věřit, že se něco odrazí,“ hledal cestu k záchraně dvougólový střelec. „Bárt to zvládl fantasticky,“ pochválil jokera kouč Červenka.

Do základu ho v neděli nedal, neboť chtěl využít Vukadina Vukadinoviče. Nevěděl však, jak dlouho s lehkým zraněním vydrží, proto si nechal Bartošáka jako rezervu na lavičce. Bylo jasné, že ho po půli pošle do hry. Takhle mu to Červenka předem nastínil. A plán dodržel. „Vzal jsem to,“ reagoval hrdina s nadhledem. „Musíme makat jeden za druhého, už někdo hraje anebo ne.“

Pardubicím i Jablonci stačí k jisté záchraně jediný bodík. Ve finále Skupiny o záchranu se vlastně hraje už jen o to, které dva celky půjdou do baráže a kdo přímo sestoupí do druhé ligy.