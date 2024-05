Krejčí po obhajobě: Message, že jsme opravdu nejlepší. Cítil jsem jistotu

Je tohle mužstvo silnější?

„Nebudu to hodnotit. Obě jsou neskutečná. Rozdíl jsem viděl v tom, že jsem z kluků cítil větší zkušenost, chuť i jistotu. Když porovnám zápas na Slovácku, kde jsme potvrdili titul vloni a teď tady v Boleslavi, tak to je jasná odpověď. Byli jsme po psychické, fyzické i fotbalové stránce lépe připraveni. Jsem pyšný na všechny, co na tom mají zásluhu, je to neuvěřitelný úspěch.“

Trenér Brian Priske řekl, že si byl jistý výhrou v Boleslavi už před utkáním. Byl jste na tom stejně?

„Byl jsem hodně klidný třeba oproti minulému zápasu s Baníkem, kdy jsem nemohl hrát. Zase to můžu porovnat se Slováckem, kde jsme nakonec hráli 0:0. Už od pátku, od příjezdu sem jsem cítil klid, žádný stres, žádné pochyby. Ta energie dala dobrý základ k tomu, abychom se nemuseli trápit, strachovat se o výsledek do poslední chvíle.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta 0:5. Letenští mají titul, Kuchtova galashow Video se připravuje ...

Máte druhý titul po sobě. Jak se tvořil celek od příchodu kouče Priskeho?

„Hodnotím to od příchodu nového realizačního týmu, přebudování celé strategie, celkově herní tváře Sparty, šlo všechno postupně. Vizi uvěřil každý. V téhle sezoně jsme v tom pokračovali. Bylo tam klopýtnutí, kdy jsme v Evropské lize tvrdě narazili na Liverpool, který nám srazil sebevědomí, tak jsem dost rychle dokázali zareagovat.“

To bylo nejzásadnější?

„Udrželi jsme prvenství a dominanci. V minulé sezoně jsme měli těch pádů víc, teď jsme byli víc konzistentní. Nechci říct, že titul může vyhrát každý, to určitě ne, ale vyhrát ho dvakrát po sobě, to už je určitá síla. Message pro ostatní, že Sparta je prostě nejlepší tým v České republice ve všech směrech. Jsem rád, že toho já i ostatní kluci můžeme být součástí.“