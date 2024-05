Hapal: Jsem zklamaný, chybělo nám víc odvahy. Baník ztratil kapitána

Mohl Baník v Plzni pomýšlet na výhru?

„Urvali jsme v nadstavbě první bod, ale jsem zklamaný. Chybělo mi víc odvahy, mohli jsme ze zápasu vytěžit více. Na druhou stranu jsme mohli i prohrát, v jedné situaci (při šanci Chorého v závěru) nás podržel nás Lety (gólman Jiří Letáček). V úvodu zase trefil v šanci Buchta gólmana, takže remíza asi byla zasloužená. Bod zvenku může hrát velkou roli, ale chtěli jsme tady vyhrát, jsem trošku zklamaný. Věřím, že do posledního zápasu se Slováckem se mužstvo semkne, bude hrát s větší odvahou a úsilím. Naše trenérská práce je o tom dostat hráče do maximálního výkonu, abychom to dokázali doma urvat. Nemáme to ve svých rukou, ale Boleslav hraje na Slavii, věřím že pokud to zvládneme doma, skončíme před ní.“

Proč mužstvu chyběla patřičná agresivita?

„Možná to bylo z velkého respektu před soupeřem. Přeci jen Plzeň je jeden ze tří největších týmů české ligy. Někteří hráli po dlouhé době, řešili jsme zdravotní problémy nebo karty. Museli jsme v sestavě trošku improvizovat, nemáme tak široký kádr. Určitě tam z naší strany mělo být víc odvahy. Ve druhé půli na Spartě jsme to tak hráli, na soupeři byla vidět nervozita, báli se o výsledek. Teď jsme spíš čekali, kdo to vezme na sebe. Možná kdybychom vstřelili první gól, zápas se vyvíjel jinak, získali bychom víc sebedůvěry. Z naší strany to byl opatrný zápas, chtělo to víc přesnosti a už zmiňované odvahy.“

Při akci vedoucí ke gólu Plzně se zranil kapitán David Lischka. Jak to s ním vypadá?

„Lišák si špatně přebral balon, udělal chybu, pak to chtěl hasit a potáhl ho zaďák (zadní stehenní sval). Vypadl nám a uvidíme, jak to bude vážné. Samozřejmě to byla komplikace, dostali jsme z toho gól a prohrávali nula jedna. Pak jsme vyrovnali po pěkné akci, ale nedokázali na to navázat.“

Nečekal jste, že dojde k přerušení hry?

„Kdyby měli hráči situaci před sebou, věřím, že to možná přeruší. Ale rozhodčí to nechal plynout, poračovalo se asi správně. Mohl to někdo vzít na sebe, odkopnout balon a udělat gesto fair play, ale soupeři to vůbec nechci vyčítat. Šlo o těžkou situaci, ni nešlo o střet hlavami a nebylo tam žádné vážné ohrožení na zdraví. Jak jsem říkal - spíš jsme měli balon lépe přebrat a odehrát ho.“

Titul slaví Sparta. Jde o zaslouženého mistra ligy?

„Hrálo se o titul skoro do konce, definitivu získala Sparta až v předposledním kole. Musíme jí pogratulovat k zisku titulu, je zasloužený.“