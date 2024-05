Zachráníme se! Trio ohrožených jde do poslední bitvy. Co komu stačí?

Všichni to mají ve svých rukou. Jen někdo míň a jiný víc. Každopádně ani jednomu z adeptů na pád do druhé ligy nechybí kuráž a sebevědomí. Byť se samozřejmě vyvolává trošku uměle, aby se hráčům neklepaly nohy předem. „Jsme na tom líp než Zlín, asi i kvalitou,“ vyhlašuje českobudějovický kouč Jiří Lerch. Druhá strana kontruje: „Je to jednoduché, poslední zápas vyhrajeme,“ přesvědčuje jeho protějšek Bronislav Červenka.

Soubor z Letné, jenž působí mezi elitou devět let v kuse, si minulý týden těžce přitížil. Nezvládl dva domácí duely, když remizoval právě s Dynamem (1:1) a pak zkolaboval s Bohemians (1:2), kterým už o nic nešlo. Tyhle výpadky znamenaly pád na dno a nutnost urvat tři body na severu Čech. Klub stejně jako loni mobilizuje na závěr sezony fanoušky. Zajišťuje jim autobusový zájezd do Jablonce plus vstupenky zdarma. Ovšem stejně se bude rozhodovat na hřišti a Červenkovi svěřenci nedrží v rukou vysoké karty.

Ve čtyřech partiích Skupiny o záchranu uhráli jen dva bodíky za remízy, jejich výkonnost spíš klesá. Podobně jako kurzy na triumf hostů, neboť sázkaři předpokládají, že se Jablonec nepředře, zatímco Zlínští nechají na place duši. „Jedeme tam se vší silou. Kdybychom to tam měli dotlačit čímkoliv. Musíme tam jít položit s prominutím život. Ten zápas zvládneme,“ burcuje kouč. „Nesmíme se dívat doleva, ani doprava a mít hlavy dole. Musíme je dát nahoru,“ připojuje odhodlaně stoper Jakub Černín.

Dva z ohrožených si to rozdají mezi sebou. Na remízu však může hrát jen Karviná. Ta jí stačí k účasti v baráži. „Nechci kalkulovat, že nám stačí remíza,“ ujišťuje trenér Marek Bielan, jehož celek se sbírá z víkendového propadáku v Pardubicích (0:4). „Ne, prostě potřebujeme Budějovice porazit. Ale musíme se ve všem zlepšit. Konkrétně je potřeba vylepšit ofenzivu, defenzivu i nastavení v hlavě. Všichni si musí uvědomit, že hrajeme o udržení v lize,“ dodává. Výsledek z Jablonce prý bude chtít znát až po konci utkání.

Slezané, kteří se do ligy vrátili před touto sezonou, spoléhají na domácí prostředí. „Tady jsme silní,“ upozorňuje Bielan, nástupce odvolaného Juraje Jarábka. „Od našeho nástupu s Radimem Grussmanem a Lubošem Vlkem jsme před vlastními fanoušky neprohráli. To jsme si řekli hned při nástupu - a plníme to. Když na to navážeme, půjdeme do baráže. A tam chceme!“

Dvaapadesátiletý Bielan je místní, hrdý Karviňák. O to víc vše prožívá. Případný sestup by pro něj byl malou tragédií, pod kterou nechce být podepsaný. „Pro mě je to opravdu jiné než pro ostatní trenéry. Ve městě jsem se narodil, žiju tady a asi tady i umřu. Nemůžu se sbalit a odjet někam si vyčistit hlavu. Miluju naše město, miluju místní fotbal. Budu věřit hráčům, že ukáží, co v nich je. Zachráníme se!“

Na hraně balancují i České Budějovice. Pokud se nechtějí ohlížet na to, jak si vede konkurent ze Zlína, musí se po cestě přes celou republiku rvát o výhru. „Psychika Zlína musí být hodně nalomená. Myslel si, že porazí nás a pak to nezvládl ani s Bohemkou. Věřím, že Jablonec bude hrát doma tak, jak hrál u nás a že to zvládne,“ přeje si trenér Lerch.

Poslední zápas v bílo-černém dresu před odchodem do Polska čeká Patrika Hellebranda. Také on však chce do baráže, prodloužit si pobyt v nejvyšší soutěži. A pak s čistým svědomím a dobrým pocitem odejít do zahraničí. „Strašně moc si přeji, abychom se zachránili. Nejen já, ale všichni pro to uděláme maximum,“ slibuje šikovný záložník, jenž po sezoně přestupuje do polského Górniku Zabrze. Z prvoligového či druholigového Dynama?

SESTUPOVÁ MATEMATIKA

Zlín sestoupí, když: nevyhraje v Jablonci.

České Budějovice sestoupí, když: Zlín vyhraje v Jablonci a Jihočeši nevyhrají v Karviné. V případě remízy se totiž všechny tři týmy sejdou na 30 bodech a Dynamo bude v tabulce poslední, neboť stejnou příčku obsadilo po dlouhodobé části.

Karviná sestoupí, když: prohraje s Českými Budějovicemi a Zlín vyhraje v Jablonci.