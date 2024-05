Tři osudy ve vlastních rukou. Baník po 14 letech v Evropě? Jenže pozor...

Dvacet let od titulu, čtrnáct od poslední účasti v Evropě. A možná jeden zápas od dalších pohárových zkušeností a splnění snu ostravských fanoušků i majitele Václava Brabce. Trumfy v ruce sice před klíčovým dnem drží Mladá Boleslav, která má coby čtvrtý celek tabulky vše ve svých rukou, ale Baník věří Slavii a taky sobě. Pokud v neděli v Edenu, kde mají Slezané nadstandardní vztahy, nedojde k překvapení, může jim proti Slovácku stačit bod. Jenže pozor: hraje doma…

Jeden bude v neděli večer slavit přímý postup do předkola Konferenční ligy ze čtvrtého místa, jeden bude zapíjet konec sezony ze smutné šesté příčky a jeden bude coby pátý mančaft až do pátku na špičkách, protože se v ten den ještě utká s Hradcem Králové, nebo Teplicemi (první duel skončil 1:0 pro Hradec).

Nejlepší výchozí pozicí se pyšní Mladá Boleslav.

Díky postavení v tabulce po základní části před Slováckem už má jistotu nejhůře pátého místa a taky čtvrtý flek ve vlastních rukou. Stačí „jen“ získat ve Vršovicích alespoň stejně bodů jako Baník proti Slovácku. V případě finálové bodové rovnosti by šli Slezané před Středočechy, neboť na tom byli lépe po třiceti kolech. Takové je pravidlo soutěžní nadstavby.

Takže Holoubkův tým sice drží trumfy v rukou, nicméně jednoduchý úkol ho nečeká. „Když bude hrát Slavia jako normálně, v domácím prostředí Boleslav porazí,“ má jasno expert David Kobylík.

Předpokládaná výhra „sešívaných“ by potěšila Ostravu. Připomeňme, že na trase Bazaly – Eden panují nadstandardní vztahy, díky kterým se v posledních letech uskutečnila spousta transferů. „Baníku bude stačit bod,“ dodává Kobylík.

Zní to tak jednoduše, že? Ale vykládejte to fanouškům FCB a naštvete je víc než několikanásobné zdražení piva ve městě kvůli hokejovému šampionátu. Ve Vítkovicích lidé zažívali častá mrzení už v minulé sezoně (1,39 bodu na zápas), v tomto ročníku je to ještě horší (1,25). V kontextu ostatních ligových celků jde o podprůměr, zatímco návštěvy na Městském stadionu jsou ve F:L třetí nejvyšší.

„Výkony nejsou vyrovnané, doma se ztrácí body a nadstavba je nevyzpytatelná,“ ví Jan Laštůvka.

Bývalý brankář s útočníkem Nemanjou Kuzmanovičem, kteří byli loni z kádru odejiti, zažili před pěti roky duel o vše. Podobný tomu nedělnímu. S Mladou Boleslaví doma po Komličenkově gólu padli 0:1 a vstupenku do Evropy před deseti tisíci příznivci přenechali soupeři. Bolelo to hodně.

„Byli jsme pátí, poprvé se hrála nadstavba. Boleslav dostala šanci, i když skončila sedmá… Nejvíc mě mrzí, že jsme to nezvládli doma s fanoušky v zádech. Dostali jsme brzy gól a už jsme s tím nedokázali nic udělat. Měli kvalitní tým. Pamatuju druhé velké zklamání za týden, protože jsme předtím prohráli finále poháru se Slavií. Ještě za takových okolností…“ vzpomíná zklamaně současný hráč kyperského Nea Salamina, jenž nastupoval na hrotu s Milanem Barošem.

Od té doby už Baník nikdy pohárům tak blízko nebyl. Až nyní. Po dvaceti letech od mistrovského titulu. V časech, kdy region vyhlíží vytoužený postup třetiligového béčka do F:NL a ještě vytouženější stavbu nového stadionu na Bazalech s kapacitou patnáct až osmnáct tisíc diváků.

Je to blízko, ale… „Škoda, že se neuhrálo čtvrté místo dřív. Letos byla velká šance i vzhledem k formě ostatních týmů. Hodně ztrácely. Nejde však koukat zpátky, je třeba se nachystat. Víme, že Slovácko už není v takovém laufu, ale pořád je velice kvalitní,“ varuje Kuzmanovič.

Kdo podceňuje partu z Uherského Hradiště navzdory tragickému jaru a absenci zraněného a končícího Michala Kadlece, je s prominutím blázen. Přestože úpadek výkonnostní, výsledkový a možná i mentální je znatelný, zkušení frajeři vědí, jak uspět v největších utkáních. Jak se připravit a uštknout favorita. Jak eliminovat hvězdy. Jak si dojít pro body. Doma nebo venku, to je fuk.

Roli navíc může sehrát i psychika. Když to Slovácku nevyjde, nic se nestane. Šestá příčka není žádnou tragédií. Ale pokud ano? Tak vězte, že už tak srdečné loučení s králem Martinem Svědíkem nabere jinou dimenzi. Výhra by hosty katapultovala na „pětku“ před Ostravu, tak jednoduché to je.

„Nebude to snadné, ale věřím, že Baník to i díky lidem už tentokrát zvládne. Z těch tří týmů je nejkvalitnější,“ míní Srb. „Je třeba dobře otevřít zápas. Chtít vyhrát, ale s chladnou hlavou. Trpělivě si počkat na šanci, nebláznit, abyste soupeři nenabídli šanci. Klukům věřím.“

Takže si to shrňme: každé z mužstev pořád reálně bojuje o Konferenční ligu a všechna si ji mohou vybojovat sama. Boleslavi stačí jedna výhra, Baníku možná taky, Slovácku dvě. Příjemnou zábavu.

EVROPSKÁ MATEMATIKA

(čtvrtý tým postupuje rovnou do předkola Konferenční ligy, pátý tým čeká rozhodující utkání s Hradcem Králové)

Mladá Boleslav skončí čtvrtá…

…když na Slavii získá více nebo stejně bodů jako Baník proti Slovácku.

Mladá Boleslav už nemůže skončit hůř než pátá.

Baník skončí čtvrtý…

…když proti Slovácku získá aspoň o bod víc než Mladá Boleslav na Slavii.

Slovácko skončí páté…

…když vyhraje na Baníku bez ohledu na výsledek zápasu Slavia–Mladá Boleslav.

Slovácko už nemůže skončit čtvrté.