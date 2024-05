Postup Baníku! Brabec slavil, Mikloško slzel. Hapal: Věřím, že...

Nejdříve předkrmové oslavy na Bazalech, to když béčko dopoledne stvrdilo postup do druhé ligy. A poté odpoledne hlavní chod ve Vítkovicích. Drama? Ani náhodou, po půlhodině bylo hotovo. Baník hrál proti deseti, vedl 3:0 a zároveň Mladá Boleslav tekla 0:2 v Edenu.

Na Městském stadionu se spustil jihoamerický virvál, na který fanoušci už v minulém týdnu ve videu i s Ewertonem lákali veřejnost. Zesílil se, když hlasatel oznámil, že spřátelený polský klub GKS Katovice po dlouhé době postoupil do Ekstraklasy. Přidali se i příznivci Spartaku Trnava. Desetitisícová návštěva zněla spíš dvojnásobně.

V Ostravě se načekali. Na to, aby sedli do letadla a vyrazili bojovat o český koeficient, konkrétně čtrnáct let. Na vypadnutí s běloruským Mogilevem se ve městě radši nevzpomíná, ale o to víc se region těší na léto.

Konečný výsledek proti odevzdanému soupeři se dvěma hloupými červenými kartami? 6:0, tedy tenisový kanár!

„Byla to velice těžká sezona. Odehráli jsme dobré i špatné zápasy, doma se nedařilo vítězit. Přišlo to ve správný čas, odezva fanoušků byla úžasná. Věřím, že budou trpěliví i příště. Byli za to odměněni. A díky moc i hráčům, je třeba před nimi smeknout. Byli pod tlakem, protože Baník je těžký klub, ale zvládli to,“ sypal komplimenty směrem ke kádru kouč Pavel Hapal.

Evropské vstupenky se majitel Václav Brabec dočkal po osmi rocích od koupě a záchrany tradiční značky. V lize se pak zachraňovali Slezané ještě dvakrát, nicméně ambice měli pokaždé vyšší. Jenže vždy tomu něco chybělo.

Povedlo se je naplnit navzdory bídné domácí sérii až teď. Po rok a půl trvající spolupráci Hapala se sportovním ředitelem Luďkem Mikloškou, jenž měl slzy v očích.

Lidé následně Brabce vyvolávali na tribuně – a byli spokojení. Boss křepčil, s pivem v ruce pak zamířil poděkovat všem do kabiny. Tréninkový plán připravený na tento týden se ruší, všichni už mají volno. Znovu se skvadra FCB na Bazalech sejde v pondělí 17. červena. I s Hapalem.

„Končí mi smlouva 30. 6., ale už jsme vedli nějaká jednání,“ podotkl. „Bojuju o přízeň fanoušků, asi jako každý. Baník je velice specifický klub. Vím, že někdy se řvalo Hapal ven. Je to názor lidí, který respektuji. Nicméně já se nikdy vzdávat nebudu. Teď budu trošku egoista: věřím, že tímto utkáním a čtvrtým místem budu fanouškům trošku blíž,“ dodal s tím, že slavit musí jen decentně, neboť v pondělí ráno jde doma v Olomouci k zubaři.

Management teď bude řešit zkvalitnění kádru, do Pardubic již poslal nabídku na záložníka Michala Hlavatého. Není však sám. „Je to hráč, který by mohl do našeho systému pasovat. Chceme kombinovat a být silní na míči,“ nezastíral zájem Hapal.

Slovácko bude řešit realizační tým, áčko by měl po Martinu Svědíkovi převzít Roman West a jeho místo u uherskohradišťské dorostenecké devatenáctky Michal Kalvach.

„Příští týden budeme s vedením řešit, co se mnou bude dál. Ale platí, že bych chtěl pokračovat s Martinem Svědíkem,“ popisoval upřímně asistent Jan Baránek, jenž na lavičce zaskakoval kvůli trestu hlavního kolegy.

Pátou Mladou Boleslav čeká v pátek na domácí půdě rozhodující utkání s Hradcem Králové.