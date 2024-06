Jinoch o Dukle: Rada je správný kouč. Jednáme o Fortelném, co Mešanovič?

Po pěti letech se na Julisku znovu vrací odér nejvyšší soutěže. Dukla Praha bude vstupovat do sezony jako outsider. Na odchodu je jeden z tahounů David Kozel, který má namířeno do Mladé Boleslavi. Zůstává však kouč Petr Rada a vojna o patro výš může začít. Sportovní úsek Dukly se tak má co ohánět. „Hráči ve Spartě a ve Slavii mají jiné ambice než hrát v Dukle. Přesvědčit je, aby šli hostovat k nám, je složité. Dneska je jiná doba,“ říká sportovní ředitel nováčka a bývalý ligový hráč Josef Jinoch.

Jak se změnilo na Dukle klima, když už jde zase o prvoligový klub?

„S Petrem Radou jsme přišli do klubu před dvěma lety. Postoupit jsme chtěli už loni, ale neměli jsme ani sílu dostat se do baráže. Mužstvo bylo složené sice správně, ale málo hráčů dokázalo vzít v klíčových chvílích zodpovědnost na sebe. V této sezoně tým pochopil, co po nich kouč chce. Přišli někteří hráči, aby okysličili tým. Na jaře se to povedlo dotáhnout do konce. Stabilitou výkonů jsme vyhráli soutěž o jedenáct bodů před Táborskem. Olomouc B nepočítám, protože ta ani postoupit nemohla.“

Ten náskok byl opravdu velký, ale jaká je vlastně síla druhé ligy? Nebyla Dukla tak trochu jednookým mezi slepými?

„Určitě se dá říct, že rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský. Ty schody jsou těžké. Baráž zase ukázala, že rozdíl je hlavně v kvalitě zakončení jednotlivců. Ve druhé lize uděláte šest chyb a neprohrajete, protože soupeř potrestá jen jednu. V první lize uděláte tři chyby, dostaneme dvě branky a je po zápase. Tady vnímám největší rozdíl.“

Všechny fanoušky Dukly zajímalo pokračování Petra Rady. Kdy bylo jasno, že setrvá?

„V neděli jsem s ním mluvil a bude pokračovat dál. Na první kolo by měl být ještě v trestu, ale my se pokusíme zajistit, aby mu to bylo prominuto a mohl na lavičku."

Kdyby Rada nepokračoval, byl v hledáčku třeba Luboš Kozel po konci v Liberci?

„Nepředpokládal jsem, že by trenér Rada nepokračoval. Takže jsem