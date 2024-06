Sivok o Spartě i trenérech: Askou je osobnost, z realizáku jsem nadšený

Tomáš Sivok dohlíží na start sparťanské přípravy, současně po oku sleduje v televizi, jak si další členové letenského mužstva vedou na EURO. „Úspěch jim moc nepřeju,“ usmál se sportovní manažer prvního mužstva na páteční akci sázkové kanceláře Betano. Jasně, opory chce brzy na Strahově, aby je hlavní trenér Lars Friis s doplněným realizačním týmem, co nejlépe připravil na novou sezonu.

Ve Spartě se v minulých dnech udály zásadní změny. Odešel Brian Priske, jehož v čele realizačního týmu nahradil Friis, dřívější asistent. „Brian byl a navenek vystupoval jako hlavní trenér. Uvnitř mužstva jsme brali, že jsme měli dva hlavní trenéry. Lars byl jasná volba,“ přiblížil Sivok.

Trenérský štáb doplnili Tim Sparv, jenž se k áčku přesunul z druholigové rezervy, a Jens Berthel Askou. Jedenačtyřicetiletý Dán přišel na Letnou ze švédského IFK Göteborg.

„Z realizáku jsem nadšený, nemám strach,“ neskrýval Sivok. „Přišli noví lidi, což pro hráče může být pozitivní. A jsem přesvědčený, že bude. Brian by z hráčů už těžko něco dostával. Noví lidi znamenají novou motivaci. Myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo,“ zdůraznil někdejší hráč Besiktase nebo Udine.

Rosický: Priske tu nechtěl být. Z hráčů nikdo další neodejde Video se připravuje ...

Velice ocenil, že Sparta i přes zájem Feyenoordu Rotterdam, kam Priske zamířil za částku přesahující 60 milionů korun, udržela Friise a Christiana Clarupa, vedoucího fyzické přípravy. „To je zásadní,“ podotkl Sivok. „V dnešní době je důležitá kondiční stránka. Aby byli hráči kondičně a fyzicky nachystaní, ale také, aby tým neměl moc zraněných. Chris byl jeden z klíčů k úspěchu.“

Sivok je ve Spartě spojka mezi kouči a mužstvem. Ve čtvrtek třeba sledoval druhý trénink v letní přípravě. Až se hráči uklidili do útrob strahovského centra, manažer týmu se dlouhé minuty bavil s Berthelem Askouem, novým asistentem.

„Je fantastický,“ odpověděl rychle. „Je to osobnost. Hráči potřebují cítit, že nemáme slabá místa ani v realizáku. Jako hráč jsem vnímal, že když jsem si mohl dovolit na někoho víc, tak jsem to dělal. U nás to nehrozí. Zaprvé, všichni jsou odborníci, což je základ, aby vše fungovalo. A zadruhé mají charakter a jsou obrovští profíci. Postavou i vystupováním u kluků budí respekt.“

Od toho si slibuje, že úřadující šampioni nevkročí do komfortní zóny, aby jejich výkony upadly. „Spartě se cíle nemění. Máme proces a systém furt stejný a snažíme se v něm pořád pracovat,“ poznamenal Sivok, jenž se v pátek zúčastnil akce společnosti Betano k probíhajícímu EURO.

Na šampionátu mají Letenští celkem pět hráčů (Laci, Birmančevič, Haraslín, Vitík a Kuchta). Už 7. července mistr vyrazí na herní soustředění do Německa. „Jsou to pracovití kluci. Jsme rádi, že na turnaj jako klub můžeme vyslat hráče, kteří tam zanechají stopu,“ doplnil Sivok. Současně si ovšem přeje, aby se brzy vrátili domů.