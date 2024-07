Náhrada Plzně za Chorého? Blízko má být přestup Brazilce z Bulharska

Plzeňská radost z branky do sítě Petřína na startu letní přípravy • FCVP/ Adam Kubíček

Tomáš Chorý se přesune z Plzně do Slavie • Pavel Mazáč / Sport

Oficiální stvrzení přestupu Tomáše Chorého (29) do Slavie se blíží, Plzeň dala najevo, že hráči v odchodu bránit nebude. Zároveň se rozhlíží na trhu po jiném ofenzivním plejerovi. Z Bulharska jdou intenzivní informace o tom, že na cestě do Česka je útočník Levski Sofia, Brazilec Ricardinho (23). Odlišný typ fotbalisty, který v posledních dvou sezonách nastřílel v lize 18 gólů. Cena by se mohla pohybovat okolo milionu eur (25 milionů korun).