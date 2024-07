Kuchta pročítá nabídky. Za Čechy do tepla, opět se hlásí i Amerika

Možná si maloval, že na EURO zaválí víc. Jenže v prvním zápase s Portugalskem, do nějž naskočil v základní sestavě po boku Patrika Schicka, to měl složité. Zapadl do nevýrazného výkonu.

V souboji s Tureckem ho v zásadní chvíli (klidně i pro celou kariéru) zastavil nesmyslný verdikt maďarsko-rumunského rozhodčího. Jan Kuchta mohl – vlastně měl – v oslabení poslat Česko do postupového vedení. Dal takový typický „Kuchtovský“ gól. Na jednu stranu šikovný, zakončil perfektně, na druhou nesmlouvavý. Šel za ním jako buldok, prostě fotbalový „nechuťák“.

Teď už je to kdyby...

Přesto, že na šampionátu neskóroval, zájem o sedmadvacetiletou devítku existuje. Ono není divu, k ligovému triumfu Sparty přispěl ve dvaatřiceti utkáních bilancí sedmnácti gólů a sedmi asistencí. Titulový zápas v Mladé Boleslavi, již ještě nedávno vlastnil jeho tchán Josef Dufek, rozsekl nevídaným výkonem ozdobeným čtyřmi brankami.

Splnil si tak cíl, který si před sebe postavil v zimě, kdy po dohodě se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým zavrhl nabídky z USA a Japonska.

„Musím o nich přemýšlet, je to stejné, jako jsem to říkal na podzim, když se mluvilo o Dánsku a Anglii. Ale teď na to není dobrý čas, dohodli jsme se, že počkáme do léta, uvidíme, co se bude dít. Cítím, že mám ve Spartě ještě rozdělanou práci. Ideální by bylo, kdybych se loučil tak se dvěma trofejemi, chci vyhrát ligu i pohár. To by bylo úplně skvělý pro všechny,“ řekl.

Minulý rok se na něj poptával Midtjylland a Norwich z anglické Premiership. „Zajímalo mě to, ale s vedením jsme si řekli, že je brzy. Přijal jsem to,“ popsal.

Po roce se ale situace může změnit. Podle informací Sportu je opět ve hře klub z americké MLS