Jak se staví Liberec: sázka na mládí, nadšení ze stopera. Hledá se útočník

Zpocení, sedření, ale spokojení. V den narozenin generálního ředitele Jana Nezmara zvládli hráči Slovanu v Rakousku víkendové přátelské utkání s Universitatea Kluž, rumunským celkem, kterému v květnu na penalty uniklo předkolo Konferenční ligy. Výhra 2:0 už měla určitou výpovědní hodnotu jak se „nový“ Liberec chce prezentovat.

„Zlepšila se organizace hry, ale představoval bych si více střel. Vyzkoušeli jsme si vyšší presink, ale i střední a hluboký blok,“ pochvaloval si pro klubový web Radoslav Kováč. O poločase obměnil jedenáctky, tým začal ve 3-4-3, v průběhu utkání pak přešel na čtyři vzadu.

Další poznávací znamení hry? Rychlý vertikální přechod do útoku, kdy záložníci Marek Icha a Michal Hlavatý po převzetí balonu od stoperů ihned posílali po zemi na zteč křídla nebo wingbeky. Právě rychlost je jedním z aspektů, které sám Kováč v rozhovoru pro deník Sport vypichoval.

Expardubický trenér převzal nový klub ve fázi přestavby. Ačkoliv je Slovan ambiciózní a na přestupovém poli nezahálel, vydal se především strategií výhledu do budoucna. Mezi hotovými hráči najdeme mezi novými tvářemi pouze Michala Hlavatého.

„Herně určitě má na to, aby byl lídrem. S mladými perfektně mluví, je zvyklý z Pardubic,“ řekl Sportu Kováč. To je důležité, věkový průměr kádru na soustředění v Rakousku činí momentálně něco lehce přes 23 let.

Obrovská spokojenost a zároveň vysoká očekávání panují především u