Vydra nahradí Karafiáta. Boleslav dotáhla hostování, roli hrál Holoubek

Zeštíhlování kádru Sparty pokračuje vysokým tempem. Po Václavu Sejkovi, Michalu Ševčíkovi a Adamu Karabcovi opouští Letnou další mladý hráč s malým vytížením. Obránce Patrik Vydra míří na roční hostování do Mladé Boleslavi. Té se povedlo přetlačit Jablonec, který o služby jednadvacetiletého hráče rovněž silně stál. Součástí dohody není opce na přestup, Vydra má pomoci zalepit díru po odcházejícím Ondřeji Karafiátovi.

Talent i kvalitu má, v dresu Sparty to ale Patrik Vydra dosud nedokázal prodat. Obránce naskočil v minulé sezoně jen do osmi ligových zápasů, z toho bylo pět z lavičky. Svými výkony si ale nikdy neřekl o větší minutáž a pravidelně pendloval mezi áčkem i béčkem. V příští sezoně se může těšit na větší vytížení – v Mladé Boleslavi.

Středočeši, kteří se v minulé sezoně kvalifikovali do předkola Konferenční ligy, se totiž probudili z přestupového spánku. Jejich pomalejší start na transferovém trhu měla za vinu především změna majitelské struktury. Jediné dosavadní boleslavské posily David Kozel a Martin Králik byly na volný přestup dohodnuté už na konci minulé sezony.

Prvním opravdu letní dohodou se tak stává právě příchod Vydry. V městě Škody bude hostovat na jeden rok, Sparta ale na rozdíl od Sejka, Karabce a Ševčíka neokořenila obchod opcí na přestup. S mladíkem do budoucna počítá.

„Říkám to furt, pro mě je to budoucí kapitán Sparty. Už teď velká osobnost, vítězný typ, které potřebujeme,“ řekl na konci mistrovské sezony Tomáš Sivok.

Jak informoval deník Sport před dvěma týdny, o příchod mládežnického reprezentanta velmi stál jablonecký trenér Luboš Kozel. Stejně jako hostování útočníka Idjessiho Metsoka se ale Severočechům nepodařilo příchod dotáhnout.

Pro Mladou Boleslav hrál i vztah hráče s Davidem Holoubkem, který jej vedl v reprezentaci do 19 let. Trenér údajně vidí Vydru především jako středního záložníka, tedy na postu, na kterém září i ve výběru U21. Možností alternovat na dvou postech zvládne sparťanský obránce přesně splnit roli Ondřeje Karafiáta, který má namířeno do Norimberku.

Devětadvacetiletý obránce, který byl v minulé sezoně jedním z nejdůležitějších hráčů Mladé Boleslavi, je v druholigovém německém týmu na testech. Pokud by na nich uspěl, získal by své první zahraniční angažmá v kariéře. V české lize nastupoval i za Slavii a Liberec.