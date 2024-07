Sparta bez reprezentantů i stopera. Solbakken odjel ze soustředění

Ve středu hřiště naskočila dvojice Lukáš Sadílek a David Pavelka, oba odehráli celý zápas. Možná proto, že na střídačce chyběl norský záložník Markus Solbakken, jenž dosud v přípravě zasáhl do každého zápasu.

„Musel odjet domů z osobních důvodů. Brzy se k nám znovu připojí,“ vysvětlil asistent trenéra Jens Askou. Realizační tým v čele s Larsem Friisem očekává, že bude zpět na páteční ligový start.

Sparta není stále kompletní, až v novém týdnu v Praze se k týmu připojí dvojice Angelo Preciado a Lukáš Haraslín, kteří mají prodlouženou dovolenou po reprezentačních povinnostech.

Aspoň od lajny sledovali utkání další účastníci EURO. Qazim Laci seděl na lavičce vedle Martina Vitíka a Veljka Birmančeviče, opodál zachumlaný do bundy byl útočník Jan Kuchta.

Čtveřice hráčů spolu s Asgerem Sörensenem, který pro malé zranění neodehrál na soustředění ani jeden ze dvou zápasů, má přizpůsobený program.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom je dostali do tempa. Potřebují si po EURO trochu odpočinout, protože nás čeká dlouhá sezona,“ líčil Askou. „Bylo ještě příliš brzy, abychom je dnes dostali do zápasu. Doufejme, že příští týden bude pro ně dobrý. Pak uvidíme, jak na tom budou.“

Trenér Friis sáhl do zápasu pouze třemi střídáními. Po hodině hry odešli ze hřiště Matěj Ryneš a Ermal Krasniqi, které nahradili Tomáš Wiesner a Victor Olatunji. Šanci dostal ještě Jakub Pešek za Indrita Tuciho.

„Jsme v závěrečné fázi, kdy jsme rozdělili herní čas mezi všechny hráče. Teď se je snažíme nastavit, aby byli připraveni na devadesát minut,“ líčil Askou.

Je jasné, že Sparta v přípravě neodehrála jediný zápas v ideální sestavě. Pravděpodobně v úterý nebo ve středu představí jako posilu španělského obránce Imanola Garcíu z Athletiku Bilbao, proti Salcburku už nenastoupil Tomáš Schánělec, jenž se připojil k Jablonci.