Řez v Sigmě pokračuje: nejlépe placení hráči míří do béčka! Vezme je Brno?

Nejen brankář Matúš Macík (31), který má svolení hledat si nové angažmá, pociťuje na vlastní kůži řez v obou profesionálních kádrech na Andrově stadionu. Do druholigové rezervy byli podle informací iSport.cz kromě Slováka přeřazeni i Martin Pospíšil (33) a Vít Beneš (35). Jinak řečeno: v béčku je momentálně zkušené trio za bezmála půl milionu korun měsíčně, o které už Sigma nemá zájem. Podle trenéra Tomáše Janotky by neměli místo v základu.

Kreativní středopolař se zkušeným stoperem by mohli zakotvit ve druholigovém Brně, které stále hledá posily před startem soutěže. Pětatřicetiletý Beneš byl nabízen také do nedalekého Slovácka, ovšem tam má aktuálně dveře zavřené. „Zatím jsme to nevyhodnotili tak, že bychom tu pozici, která je pro nás po konci kariéry Michala Kadlece klíčová, řešili,“ reagoval Petr Pojezný, výkonný ředitel klubu. Při zranění Vlastimila Daníčka nejspíš dostane v neděli proti Slavii šanci Slovák Filip Vaško, posila z Michalovců.

V brance Tadeáš Stoppen, v obraně Jakub Elbel s Matějem Hadašem, v záloze Jiří Spáčil, na křídlech Jáchym Šíp s Matějem Mikulenkou... Tak nějak bude minimálně na začátku sezony vypadat základní sestava Hanáků pod koučem Tomášem Janotkou, který tvoří novou Sigmu.

Server iSport.cz už ve čtvrtek dopoledne informoval o zájmu o zlínského gólmana Stanislava Dostála, kterému může uvolnit místo Matúš Macík. Ten sice před rokem prodlužoval smlouvu za lukrativních podmínek, ale nyní se situace úplně otočila. Řeší se jeho odchod na hostování.

Nicméně v tuto chvíli Dostálův příchod zamrzl. Brankář sice je v pravidelném kontaktu s Otakarem Novákem, novým koučem gólmanů na Hané, ovšem vedení žádné oficiální laso z Olomouce dodnes neeviduje. „Víme, že má Sigma o Standu zájem, ale žádnou nabídku nám nikdo nedal,“ sdělil viceprezident klubu Zdeněk Grygera. Je takřka jisté, že Dostál nastoupí v sobotu v druholigové premiéře na hřišti Líšně.

Macík navíc není jediným nechtěným třicátníkem. Platí to i pro Víta Benešem s Martinem Pospíšilem, ačkoli i oni mají relativně čerstvé kontrakty. Stoperovi se za určitý počet odehraných zápasů prodloužil automaticky teď na jaře, středopolař se vracel domů z Polska teprve loni.

Jejich základní měsíční odměna se pohybuje kolem 150 tisíc korun, všichni patří mezi nejlépe honorované hráče na Andrově stadionu. Teď však sportovní manažer Ladislav Minář řeší, jak je udat jinam. Prvním krokem je přesun do béčka, druhým složitá jednání.

Může se stát, že po obou sáhne Zbrojovka, prahnoucí po návratu mezi elitu. Šli by sice o patro níž, ovšem Brno umí nabídnout nadstandardní podmínky. Viz záložník Jakub Janetzký, letní posila ze Zlína, která má brát kolem 130 tisíc korun měsíčně.

Každopádně se proslýchá, že pozvolný konec v áčku se může brzy týkat i dalších starších borců. Olomouc se pod Janotkou, úspěšným koučem rezervy, vydává razantně jinou cestou.