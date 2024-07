SESTŘIH: Bohemians - Baník 2:1. Hosté na body v Ďolíčku nedosáhli

„Klokani“ zvládli důležitý start do sezony. Nejenže Baník nedokázali v lize porazit v minulých 13 zápasech, ale teď ho v Ďolíčku zdolali poprvé po šesti marných pokusech. Vršovičtí dali zapomenout na nevydařený závěr minulého ročníku, kdy vyhráli jediné z posledních pěti kol.

Domácí začali aktivně, do šancí se však dostávali pozvolna. A když už Kovařík mohl ohrozit branku, hlavičkoval slabě a přímo na Markoviče. O první nebezpečnou akci Baníku se postaral Kubala. Výbornou přihrávkou uvolnil Buchtu, který vypálil i přes obránce a brankář Reichl míč s námahou vyrazil. Hosté měli rychlý přechod do útoku a ve 30. minutě už pomalu zvedali ruce nad hlavu. Kubala trefil z úhlu tyč a balon se odrazil před Ewertona, který měl před sebou odkrytou branku, jeho střelu však na čáře bravurně zastavil obránce Vondra.

Kubala si o chvíli později tělem rázně odstavil Hůlku a dostal se do ještě větší příležitosti, branku však těsně minul. Na druhé straně také Drchalova šance byla gólová, navrátilec do Ďolíčku však hlavičkoval vysoko nad. Když pak dostal pas do samostatného úniku, ani nevystřelil.

„Klokanům“ vyšel začátek druhého poločasu. Hilál odvedl dobrou práci v šestnáctce, udržel míč a přihrál ho za sebe Smržovi, který se trefil po zemi přesně mimo dosah gólmana Markoviče. Smrž dal svůj devátý ligový gól, naposledy se trefil ještě za Hradec Králové loni v lednu při výhře v Plzni. Za Baník mohl srovnat střídající Tanko, ale Reichl byl pozorný.

Závěr byl dramatický. Střídající exostravský Hrubý přidal druhý gól Bohemians z ofsajdového postavení, ale přezkoumání u videa ukázalo, že míč na něj tečoval exvršovický Prekop, takže platil. Tanko pak přece jen skóroval, naděje Baníku aspoň na bod žila. Navíc když se v sedmé minutě nastavení zkoumala potenciální penalta pro hosty, ale nařízena nebyla a rozhodčí Berka zápas hned poté ukončil.