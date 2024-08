Jako Rodri. Kozel o přerodu Prebsla: Na šestku nechtěl, byl skeptický

Dva roky se den co den potkávali v Liberci. Filip Prebsl válel na stoperu, až jednou… Luboš Kozel jej posunul o patro výš na defenzivní šestku. Mladíkovi se moc nechtělo, líp se cítil v obranné formaci, ale nakonec šlo o změnu, která jednadvacetiletému klukovi pomohla do základní sestavy Slavie.

Co vás vedlo k tomu postavit Filipa Prebsla na šestku?

„Bylo to vynucené okolnostmi. V zimě odešel Lukáš Červ a my v nějakém stavu začínali jaro. Myslím, že s Ivanem Varfolomejevem, s kterým jsme však na této pozici nebyli zcela spokojení. Pak jsme měli ofenzivnější varianty, ale nejlépe nám z toho vycházel Filip. Dovedl si poradit ve složitých situacích, v trénincích byl velmi herní. Hlavně v menších hrách to bylo vidět. Kluci mu dokonce dali přezdívku Rodri. (usměje se) Trochu měli pravdu, jistá podobnost tam opravdu byla. V březnu se vrátil ze srazu jedenadvacítky, měli jsme před sebou zápas v Plzni, a já mu říkám, že mám v plánu ho vyzkoušet uprostřed.“

Co on na to?

„Že úplně neví a tak… Do té doby hrál jen stopera, na prvním tréninku v nové roli dost kazil, nic mu nešlo. Pozoroval jsem, že je k tomu skeptický. Ale já si stál za svým, chtěl jsem Filipa aspoň jednu vidět. Nakonec se to ukázalo jako dobrý krok. Hrál dobře, na šestce se našel. Nedivím se, předpoklady vždycky měl.“

Jaké?

„Zmiňoval jsem herní složku, dále je pohyblivý, má vynikající kondici, je soubojový, což si přenesl ze stopera. Povedlo se to.“

Posun v sestavě o patro výš byl opravdu jen náhodný, nebo jste to zvažoval už dříve?