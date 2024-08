S Dioufem zacloumal AC Milán. Už je ready a místo v základu se najde

Aklimatizační půlrok s jednou velkou bolestí na duši má za sebou a na úsvitu nové sezony je připravený zapůsobit. V pátek se to povedlo náramně. El Hadji Malick Diouf vykouzlil báječnou ránu z osmnácti metrů a Slavia brala vítězství 1:0 v Liberci. Ve středu vstoupí do kvalifikace o Ligy mistrů domácím zápasem s belgickým Unionem. Mladý Senegalec by měl setrvat v základní sestavě.