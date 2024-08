Dynamo pod Strakou: bizár i nové tváře. Zaplacené výplaty, ale...

České Budějovice vstoupily do ligové sezony podobně katastrofálně, jako před rokem. Jiřího Lercha s Jiřím Kladrubským nahradil František Straka, výměna trenéra ale přinesla pouze třetí porážku po sobě, tentokrát doma s Pardubicemi (1:3). Co se změnilo pod koučem, který přišel krátce po nástupu nového majitele Dalibora Jirka v zádech s funkcionářem Emilem Kristkem? Hráčům například přišly dlužné peníze, nicméně nejistota okolo klubu panuje dál.

Stěžejní informace – hráčům přišly výplaty za květen a červen, což jistě uklidnilo rozjitřenou atmosféru v kabině i celé organizaci. „Jsem strašně rád, že kluci dostali peníze a můžou se věnovat tomu, proč jsou tady,“ zmínil kouč František Straka. Jenže vyhráno zdaleka není – podle zpráv ze zákulisí nový majitel nemá zajištěné financování do dalších měsíců, člen představenstva Emil Kristek usilovně shání někoho, kdo by pomohl s ekonomikou klubu. Podle informací Sportu oslovuje i vlivné podnikatele či persony navázané na politickou scénu na jihu Čech, zatím bez většího úspěchu. Spoléhá i na peníze od LFA, která klubům přináší od nové sezony výrazně vyšší příjmy z televizních práv, v případě Budějovic okolo 25 milionů korun.

Lidem kolem Františka Straky se nedaří najít asistenta. Klub opustili předchozí trenéři Jiří Kladrubský a Jiří Lerch, nezůstal ani Ivan Pecha, který se k týmu připojil před sezonou. Strakovu nabídku odmítl Jiří Němec, domácí zápas s Pardubicemi (1:3) v pozici asistenta vypomáhal hlavní kouč budějovické devatenáctky Stanislav Rožboud. Šlo o nouzové, dočasné řešení. Rožboud nemíní u prvního týmu fungovat dlouhodobě a dál se hodlá věnovat práci u mládeže. Straka má aktuálně k ruce pouze trenéra gólmanů Pavla Kučeru, což je na prvoligové úrovni bizarní, neudržitelný stav. „Děláme, co můžeme. Je to zvláštní situace, ale určitě na tom pracujeme,“ řekl Straka.

Změna rozestavení

Bylo to dogmatem dua Tomáš Zápotočný, Marek Nikl, ale i dvojice Jiří Lerch, Jiří Kladrubský. Ať Dynamo řešilo na hřišti jakékoliv problémy, od rozestavení na čtyři obránce se neodklánělo. Možná i proto, že trenéři cítili, že na nic jiného nemají ideální hráče. Straka ale v hned v prvním utkání naznačil, že odklon k 3-5-2 by mohl být cestou. Po přechodu na tři stopery už Dynamo působilo kompaktně a samo dominovalo. Formace řeší slabé zajištění v křídelních prostorech, kde Jihočeši inkasovali šance ve všech utkáních startu ligy. „S tou myšlenkou jsem si hrál už před zápasem. Jsem rád, že jsem do toho ve druhé půli sáhl. Hráli jsme lépe po stranách, měli jsme prostor, šli jsme do situací jeden na jednoho. Já se z toho můžu ponaučit,“ vyhlíží Straka.