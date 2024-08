Rána pro Dynamo: hráči ze základu na odchodu. Nespokojenost s posilou

Před víkendovým zápasem s Plzní představily České Budějovice novou posilu. Děravou obranu vyztužil Slovák Richard Križan, který většinu minulé sezony rehabilitoval se zraněným kolenem. „Určitě budu apelovat na to, co mu je vlastní, a to je organizace obrany,“ řekl kouč Franz Straka. Tím ale dobré zprávy končí, zdá se totiž, že kádr někteří hráči opustí.

Přestože totiž nový člen představenstva Emil Kristek sehnal peníze, ze kterých mohly být hráčům uhrazeny chybějící výplaty, finance stále zůstávají na jihu Čech bolístkou. A proto se bude muset Dynamo s těmi, kteří mají nejnákladnější smlouvy, v blízké době rozloučit.

Řeč je mimo jiné o